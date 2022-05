Famalicão: As vozes da serra e do vale ouvem-se em S. Cosme

Mais uma jornada dos campeonatos de futsal da AFSA e, na 1.ª divisão, não houve grandes novidades na frente da classificação. O líder Pedome, tal como o segundo classificado, Outeirense, venceram os respetivos encontros pelo mesmo resultado – 2-0 -, sobre a AD Esmeriz e a Cajada, respetivamente. A Acura, terceira classificada, atrasou-se após o empate, 1-1, diante do Castelões. Ainda nesta jornada (21.ª), o S. Martinho venceu, 1-0, em Novais, e o Barrimau empatou, 2-2, em Cruz diante do Grac. Empate (1-1), também, entre o MAL e a Aderm e vitória (1-0) para a Jasp em Landim. O Pedome é o líder incontestado, com 58 pontos, seguido do Outeirense, com 52 pontos, e da Acura, com 37 pontos.

No próximo sábado, a 1.ª divisão faz uma pausa para dar lugar às meias-finais da Taça Concelhia, com os seguintes jogos: Outeirense-Barrimau (16h) e S. Martinho-Aderm (16h).

Na 2.ª divisão, jornada 8, o Requionenses foi vencer, 2-0, a casa do Covense e passou para a frente da classificação, com 19 pontos, os mesmos do seu adversário. A Adespo é terceira, com 13 pontos, depois da vitória, 3-1, sobre a Arpo. Outros resultados: Bairrense, 5-Flor do Monte, 6; Louredo, 4-Riba d´Ave, 2. Próxima jornada (sábado): Riba d´Ave-Covense (15h); Flor do Monte-Louredo, Adespo-Bairrense e Requionenses-Arpo (18h).

No campeonato de veteranos, jornada 9, o líder Pedome goleou, 10-2, o S. Mateus; o Grac venceu, 2-0, o Barrimau, e a Flor do Monte, 4-2, a Cajada. O Covense venceu fora, 2-1, a Oliveirense. Com 24 pontos, a AD Pedome é o líder isolado, seguida do Grac e Cajada, ambos com 19 pontos.

Próxima jornada, sexta-feira, às 21 horas: S. Marteus-Grac, Flor do Monte-Pedome, Bairrimau-Oliveirense e Covense-Cajada.