Famalicão: ASCR S. Cristóvão de Cabeçudos elege novos órgãos sociais

O Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR efetuou 51 mandados de busca domiciliária nos concelhos de Braga e Viana do Castelo, incluindo Vila Nova de Famalicão, que resultaram na constituição de 84 arguidos, suspeitos de falsificação de documentos e falsidade informática, relacionados com a não vacinação de cães contra a raiva.

A investigação decorria há mais de um ano, mas a operação policial aconteceu nos dias 11 e 12 de março.

Juntamente com os detidos, com idades entre os 20 e os 80 anos, foi apreendido diverso material, nomeadamente 53099 euros, 524 boletins sanitários, 109 ampolas, 540 vinhetas médicas, dez computadores, três armas ilegais e um revólver. Ainda diversos documentos físicos e digitais relacionados com atos médicos veterinários e com os crimes em investigação.

Os cinco detidos já tinham sido sujeitos a medidas de coação, incluindo a proibição de contactos entre eles e a suspensão do exercício da profissão de médica veterinária e funções no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para uma detida.