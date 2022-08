Famalicão: Ass. de Busca e Salvamento formou ministrou curso de primeiros socorros a animais

A semana que se segue será quente, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Em Vila Nova de Famalicão, os termómetros vão estar sempre acima dos 30 graus, sendo que segunda e terça-feira serão os dias mais quentes da semana.

Até ao final de terça-feira há aviso amarelo no distrito de Braga devido ao tempo quente.

Veja a previsão ao detalhe aqui