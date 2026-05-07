Concelho, Sociedade

Famalicão: Assaltam carrinha em Avidos e levam ferramentas sem deixar sinais de arrombamento

Na freguesia de Avidos, nas proximidades da N204, já numa zona próxima ao concelho de Santo Tirso, uma carrinha de trabalho foi alvo de furto durante a noite, tendo os assaltantes levado diversas máquinas e ferramentas profissionais que se encontravam no interior da viatura.

Segundo o lesado, não existiam sinais de arrombamento, o que levanta suspeitas de que tenham sido utilizados métodos tecnológicos para desbloquear o veículo sem deixar vestígios. Os prejuízos ascendem a “largos milhares de euros”.

A situação já foi reportada às autoridades.

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Famalicão: Escolas e entidades educativas recebem apoio para novas candidaturas na CIOR

A Escola Profissional CIOR promove na manhã desta sexta-feira, entre as 10h00 e as 12h30 horas, uma sessão de informação e de esclarecimento sobre o Programa Erasmus+.

A iniciativa é da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação que visa divulgar a Call KA120 2026/ Mobilidades para aprendizagens e estágios, prestar esclarecimentos sobre o acesso ao processo de acreditação Erasmus+ e, ainda, apoiar as organizações na preparação de candidaturas e reforçar a sua capacidade para desenvolverem estratégias de internacionalização.

Diretores e técnicos de estabelecimentos de ensino da região e do país estarão presentes na sessão que, na abertura, terá Amadeu Dinis, diretor da CIOR; Cristina Perdigão, vice-presidente do Instituto para o Ensino Superior, IP; e de Mário Passos, presidente da Câmara Municipal.

Da parte da tarde decorrerá uma sessão informação/debate destinada a alunos, tendo como oradores Amadeu Dinis e Cristina Perdigão. Aproximar os jovens do tema Europa, ligando‐o diretamente à educação, formação e futuro profissional; explicar a evolução de Portugal desde a adesão à União Europeia; dar a conhecer oportunidades concretas (Erasmus+, mobilidade, formação,estágios); e motivar os estudantes a acreditarem em percursos educativos diversificados, dentro e fora de Portugal, são propósitos desta sessão.

Sobre a sessão que vai decorrer durante a manhã, Amadeu Dinis reforça que «a acreditação Erasmus+ é o principal instrumento de reconhecimento da qualidade das organizações participantes e permite às entidades acreditadas beneficiar de um processo simplificado no acesso a financiamento para projetos de mobilidade».

O diretor da CIOR nota, também, que ao integrarem esta acreditação, «as escolas, centros de formação e entidades de educação de adultos reforçam o seu reconhecimento em Portugal e na Europa, bem como o seu compromisso com a internacionalização, a inovação e a melhoria contínua». Este enquadramento favorece ainda «a criação de parcerias mais sólidas e duradouras, com impacto no desenvolvimento das instituições, das comunidades educativas e dos seus territórios», enaltece Amadeu Dinis.

Neste contexto, a sessão de divulgação assume particular relevância ao apoiar estas organizações na preparação das suas candidaturas e a capacitá-las para desempenharem um papel mais ativo na promoção de uma mobilidade educativa e de uma cooperação europeia mais inclusiva, coesa e solidária no ano em que se comemoram 40 anos da adesão oficial à União Europeia.

Desde 1991, a CIOR operacionalizou 1753 mobilidades através de uma rede de parceiros espalhados por 25 países, por isso «o Erasmus e os valores da cidadania europeia são marcas identitárias do projeto educativo desta escola profissional», sublinha Amadeu Dinis.

Famalicão: Bairro FC vai a votos a 16 de maio

As eleições para os órgãos sociais do Bairro Futebol Clube estão marcadas para o dia 16 de maio, entre as 17 e as 20 horas, nas instalações do clube.

As listas candidatas devem ser apresentadas ao presidente da Mesa da Assembleia, Bruno Pereira Silva, com 48 horas de antecedências do ato eleitoral.

 

Famalicão: Equipa feminina termina campeonato em casa

Na tarde do próximo sábado, 9 de maio, a equipa feminina do FC Famalicão dá por terminada a época desportiva. O último encontro da fase de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão está marcado para as 15 horas, no campo número 1 da Academia, tendo por adversário o Gil Vicente, que já garantiu lugar no playoff de promoção à Liga BPI.

As famalicenses, rainhas dos empates (5 em 13 jogos) apenas podem aspirar a fechar a prova com uma vitória.

Famalicão: Conversas do Rotary sobre emagrecimento e exercício adiadas para 14 de maio

Um contratempo de última hora com um dos oradores do Rotary Talks, levou a organização a adiar uma semana este evento, para o dia 14 de maio, também às 21 horas, e no mesmo local, auditório da CESPU.

A terceira sessão do Rotary Talks estava marcada para a noite desta quinta-feira, subordinada ao tema “As grandes mentiras do Emagrecimento e Exercício”.

Ricardo Bomtempo e André Viera de Castro são os moderadores da iniciativa que conta com a participação de Rui Garganta, doutorado em Ciências do Desporto, investigador e professor na FADEUP, e Ozzi Silva, investigador independente e criador de conteúdos sobre emagrecimento e mudanças comportamentais.

A inscrição para assistir ao Rotary Talks #3 é gratuita, mas os lugares são limitados, como tal a reserva pode ser feita online em wlinky.com/RotaryTalks3

Famalicão: Riopele celebra 100 anos com etiqueta comemorativa

A histórica empresa de Pousada de Saramagos está a caminho do centenário, que celebra no próximo ano e o século de existência tem uma etiqueta comemorativa. “RIOPELE. One Century. Celebrating innovation and heritage. Fabrics made in Portugal” é a mensagem que se lê na etiqueta.

Como a própria Riopele escreve, «saber de onde vem uma peça deixou de ser um detalhe e passou a ser uma exigência» e também por isso «expressões como “Made in Portugal” ganharam um novo significado: representam confiança, proximidade, responsabilidade e um compromisso real com uma indústria mais exigente».

No fundo, a empresa liderada por José Alexandre Oliveira pretende comunicar ao consumidor o valor do produto, a inovação e os critérios de qualidade. Na Riopele «essa responsabilidade acompanha todo o processo de produção», por isso disponibiliza às marcas com quem trabalha diferentes etiquetas que podem ser aplicadas nas peças de vestuário, como uma forma de comunicar ao consumidor tudo o que importa saber desde a origem..

Para a Riopele «mais do que uma identificação, cada etiqueta conta uma história», no seu caso a herança construída ao longo de um século, representando tradição, conhecimento e confiança.

Para além desta etiqueta comemorativa, a Riopele tem também a “Çeramica”, associada a um processo produtivo que combina tecnologia, inovação e design, resultando num tecido durável, confortável e com performance prolongada. Já a “Indario” indica que a peça foi desenvolvida através de um processo produtivo mais responsável, por exemplo pela redução do consumo de água e energia no fabrico; utiliza também menos 15% de substâncias químicas e emite menos 40% de CO₂.

Há, também, a etiqueta “Riopele” que representa toda uma herança – tradição, conhecimento, confiança – construída ao longo de quase um século de excelência na indústria têxtil.

Famalicão: Ida à casa de banho termina em furto na freguesia de Vermoim

A Junta de Freguesia de Vermoim alerta para a onda de furtos que têm vindo a acontecer no concelho e reporta um caso concreto junto da sua comunidade onde duas pessoas, um homem e uma mulher, terão pedido para ia à casa de banho e acabaram por furtar os moradores da habitação.

Este método é já conhecido por ter lesado várias pessoas e nesse sentido, a autarquia deixa um conselho à população “não vá em simpatias, se não conhece, simplesmente não autorize a entrada”.