Famalicão: Assaltam carrinha em Avidos e levam ferramentas sem deixar sinais de arrombamento

A Escola Profissional CIOR promove na manhã desta sexta-feira, entre as 10h00 e as 12h30 horas, uma sessão de informação e de esclarecimento sobre o Programa Erasmus+.

A iniciativa é da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação que visa divulgar a Call KA120 2026/ Mobilidades para aprendizagens e estágios, prestar esclarecimentos sobre o acesso ao processo de acreditação Erasmus+ e, ainda, apoiar as organizações na preparação de candidaturas e reforçar a sua capacidade para desenvolverem estratégias de internacionalização.

Diretores e técnicos de estabelecimentos de ensino da região e do país estarão presentes na sessão que, na abertura, terá Amadeu Dinis, diretor da CIOR; Cristina Perdigão, vice-presidente do Instituto para o Ensino Superior, IP; e de Mário Passos, presidente da Câmara Municipal.

Da parte da tarde decorrerá uma sessão informação/debate destinada a alunos, tendo como oradores Amadeu Dinis e Cristina Perdigão. Aproximar os jovens do tema Europa, ligando‐o diretamente à educação, formação e futuro profissional; explicar a evolução de Portugal desde a adesão à União Europeia; dar a conhecer oportunidades concretas (Erasmus+, mobilidade, formação,estágios); e motivar os estudantes a acreditarem em percursos educativos diversificados, dentro e fora de Portugal, são propósitos desta sessão.

Sobre a sessão que vai decorrer durante a manhã, Amadeu Dinis reforça que «a acreditação Erasmus+ é o principal instrumento de reconhecimento da qualidade das organizações participantes e permite às entidades acreditadas beneficiar de um processo simplificado no acesso a financiamento para projetos de mobilidade».

O diretor da CIOR nota, também, que ao integrarem esta acreditação, «as escolas, centros de formação e entidades de educação de adultos reforçam o seu reconhecimento em Portugal e na Europa, bem como o seu compromisso com a internacionalização, a inovação e a melhoria contínua». Este enquadramento favorece ainda «a criação de parcerias mais sólidas e duradouras, com impacto no desenvolvimento das instituições, das comunidades educativas e dos seus territórios», enaltece Amadeu Dinis.

Neste contexto, a sessão de divulgação assume particular relevância ao apoiar estas organizações na preparação das suas candidaturas e a capacitá-las para desempenharem um papel mais ativo na promoção de uma mobilidade educativa e de uma cooperação europeia mais inclusiva, coesa e solidária no ano em que se comemoram 40 anos da adesão oficial à União Europeia.

Desde 1991, a CIOR operacionalizou 1753 mobilidades através de uma rede de parceiros espalhados por 25 países, por isso «o Erasmus e os valores da cidadania europeia são marcas identitárias do projeto educativo desta escola profissional», sublinha Amadeu Dinis.