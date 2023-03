Famalicão: Assalto violento a casal de idosos resulta na detenção de cinco suspeitos pela Polícia Judiciária

O Agrupamento de Escolas de Pedome passou a designar-se Agrupamento de Escolas Terras do Ave. Assim foi deliberado em reunião do Conselho Geral da passada segunda-feira, após um período de auscultação à comunidade no ano letivo anterior. Deliberação que foi aprovada em reunião de Câmara do dia 20 de dezembro e comunicada à Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares e autorizada por despacho do Secretário de Estado da Educação, em março.

A direção da escola esclarece que o que esteve sempre em causa em todo este processo foi a alteração do nome do agrupamento e não da escola sede. Contudo, por inerência de enquadramento legal, a denominação do agrupamento de escolas e a denominação da respetiva escola sede devem coincidir, logo passou a chamar-se Escola Básica Terras do Ave. Uma vez que urge iniciar a abertura do procedimento concursal prévio à eleição de um(a) novo(a) diretor(a), pela saída e Sandrine Fortes, bem como a abertura do concurso de pessoal docente, a seu tempo será retomado este assunto no sentido de fazer com que a designação da escola sede seja identificativa do nome da freguesia.