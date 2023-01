Famalicão: Assembleia de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures aprova orçamento

A Associação de Dadores de Sangue realiza, domingo, 8 de janeiro, e sexta-feira, dia 13, duas colheitas de sangue. A primeira, em S. Cosme do Vale, no salão paroquial, decorre entre as 9 e as 12h30.

A segunda é em Riba de Ave, também no salão paroquial, entre as 15 e as 19 horas.

Abertas à população em geral, as colheitas serão feitas pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação.