Famalicão: Assembleia de Freguesia de Nine discute proposta para ser vila

A Assembleia de Freguesia de Nine vai discutir e votar a proposta do executivo para a elevação desta localidade à categoria de vila.

A sessão está marcada para o final da tarde do próximo sábado, dia 25 de abril, às 18 horas, no multiusos de Nine.

Este anseio dos ninenses não é de hoje. Há vários anos que o assunto tem sido tema, até de campanha eleitoral, e já no último mandato o executivo considerava que o território reunia todas as condições para ser vila, designadamente pelo número de eleitores e pela existência na freguesia de vários equipamentos públicos e privados que servem a população, como a unidade de saúde, instituição bancária, estabelecimentos de ensino, equipamentos desportivos ou farmácia, entre outros.

São, ainda, exigidos critérios demonstrativos de uma atividade cívica e cultural regular e atividade económica local relevante nos setores primário, secundário e terciário.