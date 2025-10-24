Famalicão: Assembleia e Câmara Municipal tomam posse este domingo

Este domingo, dia 26 de outubro, tomam posse os novos membros da Assembleia e da Câmara Municipal de Famalicão, eleitos no dia 12 de outubro. A sessão está marcada para as 16h30, na Casa das Artes de Famalicão, presidida por João Nascimento, presidente da Assembleia Municipal.

Na sessão serão empossados os 11 vereadores que vão integrar o executivo municipal: seis pela coligação sustentada pelo Partido Social Democrata (PSD) e pelo CDS – Partido Popular (CDS-PP), quatro pelo Partido Socialista (PS) e um pelo Chega, partido que entra pela primeira vez neste órgão autárquico.

Para a Assembleia Municipal tomam posse 40 deputados: 20 da coligação PSD/CDS-PP, 14 do PS, quatro do Chega e um da Coligação Democrática Unitária (CDU) e outro da Iniciativa Liberal. Integram também os 39 Presidentes de Junta de Freguesia que, em conjunto com os deputados eleitos, vão eleger nesta primeira sessão da Assembleia do novo ciclo autárquico o primeiro e o segundo secretários do órgão.

A coligação Mais Ação, Mais Famalicão PSD/CDS-PP, liderada por Mário Passos, venceu as eleições para a Câmara Municipal com 49,68% dos votos, tendo merecido a confiança de 41 197 eleitores famalicenses. A coligação também venceu para a Assembleia Municipal, com 46,49% dos votos (38 550 votos).