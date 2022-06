Famalicão: Assembleia eleitoral do Riba d´Ave Hóquei Clube adiada

Ao final da tarde desta sexta-feira foram inauguradas as obras de requalificação do Largo da Nossa Senhora do Parto e da residência paroquial de Seide S. Paio, que tiveram um apoio municipal de 71 e 20 mil euros, respetivamente. A celebrar as festividades em honra de Nossa Senhora do Parto, este foi mais um momento de celebração comunitária desta localidade.

Coube ao presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, a inauguração. Na ocasião, o edil falou da dimensão espiritual e da preservação da herança cultural destas intervenções, que agora concluídas «constituem um importante ponto de encontro e de vivência coletiva». Uma ideia sublinhada pelo pároco local que benzeu os espaços. O padre Nuno Vilas Boas deu os parabéns «a todos os que tornaram possível este espaço bonito e airoso» que passa a estar ao serviço de todos, «muito particularmente dos seniores. Que esta seja a sua casa e aqui convivam», pediu o presidente da União de Freguesias de Seide, Tomás Sousa.

A renovada residência paroquial teve um apoio municipal de 20 mil euros. Esta intervenção implicou, entre outros trabalhos, um novo telhado, novas caixilharias, pintura, a reorganização da zona envolvente e do espaço interior para cinco salas.

A requalificação do Largo da Senhora do Parto, que teve um apoio municipal de 71 mil euros, consistiu, entre outras obras, no levantamento do pavimento existente, na execução de um palco com o pavimento em pedra, na construção de um edifício de apoio constituído por duas casas de banho, um espaço destinado a café/bar e de uma esplanada e na execução de zonas de acesso pedonal, salas de catequese, casa de arrumos, um auditório/salão e cozinha.

As festas em honra de Nossa Senhora do Parto decorrem este fim de semana, sendo que o ponto alto é a eucaristia solene de domingo, com a bênção das grávidas, bebés e crianças de colo.

Na noite deste sábado, decorre uma procissão de velas, às 21 horas, terminando com a Pregação em honra de N.ª Sr.ª do Parto. No domingo, celebra-se a eucaristia solene, às 10h30, com a bênção das grávidas; de tarde, a partir das 16 horas, sai a procissão em honra de Nossa Senhora do Parto.