A Assembleia Municipal reúne em sessão extraordinária no dia 20 de novembro, sexta-feira, pelas 21 horas, no salão nobre da Assembleia, nos Paços do Concelho.

Entre os assuntos para discussão e análise estará a 2.ª revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), já aprovado na Câmara Municipal, com os votos favoráveis da coligação PSD/CDS-PP e do Chega e a abstenção do Partido Socialista.

Após a aprovação pela Assembleia Municipal, a versão final da 2.ª revisão do PDM será publicada em Diário da República e subsequentemente também disponibilizada no site do Município no separador correspondente ao PDM.

Recorde-se que o novo PDM assegura um aumento global de 12% do solo urbano, com mais 900 hectares (ha) em todo o concelho, num total de 8252 ha. Já os espaços destinados a novas áreas de acolhimento empresarial passam de 1029 hectares na versão de 2015 do PDM para 1179 na atual proposta (mais 150 ha).

Mas a Assembleia Municipal vai votar outros assuntos: a prorrogação do prazo da comissão para a Criação da Assembleia Municipal Jovem; a proposta do agravamento/majoração de IMI de imóveis devolutos; empréstimo de médio/longo prazo para requalificação e ampliação das piscinas; cedência em regime de direito de superfície de prédio rústico, na freguesia de Esmeriz, ao FC Famalicão; concessão de exploração de espaços no Mercado Municipal.