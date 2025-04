Famalicão: Assembleia Municipal vota contas municipais de 2024

A Assembleia Municipal reúne na noite do dia 28 de abril, às 21 horas, para, entre outros pontos, discutir e votar a proposta da Câmara Municipal do Relatório de Gestão de 2024 e documentos de prestação de contas. Recorde-se que o documento foi aprovado, em sede do executivo municipal, a 11 de abril, com os votos da maioria PSD/CDS. O PS votou contra.

Na ocasião, Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, fez um balanço positivo num ano «de forte investimento e crescimento», reconhecendo a importância dos fundos europeus captados. «Demos continuidade a uma série de projetos estruturantes para a construção de um concelho cada vez mais coeso, inclusivo e inovador». Deu como exemplos, os investimentos em unidades de saúde, o arranque da construção do centro de atletismo, o novo skate parque e a residência de estudantes. Menciona, ainda, o investimento na educação, com 47 milhões, e as intervenções ambientais, com a criação do Parque de Sinçães Norte e do Pelhe. Mário Passos realçou, também, que, apesar do investimento, a «Câmara apresenta uma forte solidez financeira», o que, no seu entender, demonstra «uma gestão equilibrada e focada em não comprometer as próximas gerações».

O Partido Socialista votou contra e o vereador Paulo Folhadela explicou que «não encontramos evidência entre o que foi a despesa e a obra realizada». O autarca socialista referiu, ainda, que com aquele orçamento exigia-se «um critério mais rigoroso na execução, que pudesse levar para os famalicenses novas ofertas e novas dinâmicas».

A reunião da próxima segunda-feira terá lugar no Salão da Assembleia Municipal, nos Paços do Concelho.

Foto arquivo