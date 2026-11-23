O Partido Comunista Português realiza, no próximo sábado, dia 28 de novembro, a XV Assembleia de Organização Concelhia sob o lema “Abril Sempre, PCP Presente”.

O PCP convoca os seus militantes paara «um espaço de discussão colectiva» que visa analisar a situação política no concelho, as tarefas a que o partido se propõe para os próximos anos e para eleger a nova Comissão Concelhia de Vila Nova de Famalicão.

A assembleia vai decorrer no Auditório da Junta de Freguesia de Calendário, na Av. França, a partir das 15 horas.