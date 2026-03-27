Famalicão: Assinados protocolos de 450 mil euros com 43 coletividades desportivas

Ao final da tarde desta quinta-feira teve lugar, no auditório da Biblioteca Municipal, a assinatura de protocolos de apoio ao desenvolvimento de atividades e formação desportiva. Com a presença de Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, e do vereador do Desporto, Pedro Oliveira, representantes de 43 coletividades assinaram os protocolos, cujo valor total é de 450 mil euros. O apoio abrange cerca de 4.500 atletas federados de modalidades como o futebol, atletismo e trail, ciclismo, ginástica e dança desportiva, basquetebol, hóquei em patins e pesca desportiva.

Com este apoio, o Município prevê que o investimento global para a presente época alcance o recorde de 610 mil euros, abrangendo cerca de 5440 atletas federados em 50 instituições desportivas famalicenses.

Na cerimónia, Mário Passos referiu-se ao concelho como «uma boa referência desportiva», notando que o sucesso se deve, sobretudo, ao trabalho conjunto «para que os projetos desportivos possam continuar em quantidade e em qualidade». O presidente da Câmara reafirmou o compromisso de continuar a trabalhar «de mãos dadas com as associações» para construir um contexto desportivo «cada vez mais robusto, sólido e consolidado».

O autarca considerou, também, que o investimento municipal na formação desportiva tem registado «um crescimento assinalável e progressivo». Na época 2023/2024 o apoio rondou os 528 mil euros para 5000 atletas federados; em 2024/2025 subiu para 540 mil euros, abrangendo 5236 jovens. O reforço financeiro na presente temporada sublinha, assim, «a prioridade dada pelo município ao crescimento sustentado do número de praticantes no concelho».

Paralelamente ao apoio financeiro direto aos atletas, o Município mantém um plano constante de modernização das infraestruturas desportivas, com investimentos na iluminação LED e na melhoria de balneários e recintos, assegurando que o crescimento do número de atletas é acompanhado por boas condições de treino.