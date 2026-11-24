O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se celebra no dia 3 de dezembro, vai ser assinalado em Famalicão com uma palestra, intitulada “Não há Impossíveis”, protagonizada por Paulo Azevedo, ator, palestrante e orador motivacional. Vai partilhar a sua história de vida, num testemunho marcado pela superação, resiliência e capacidade de enfrentar adversidades.

Organizada pelo município de Famalicão, está marcada para o dia 2 de dezembro, às 21 horas, no auditório da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (CESPU).

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A iniciativa tem, também, como objetivo reforçar a importância da inclusão, da cooperação e do trabalho em rede na construção de uma sociedade mais acessível, participativa e capaz de garantir oportunidades para todos. É preciso olhar para as diferenças com empatia, desconstruir barreiras e valorizar as capacidades de cada pessoa, independentemente dos desafios que enfrenta.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, através do formulário disponível em www.famalicaoeducativo.pt.

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Foto: Reprodução Facebook Paulo Azevedo