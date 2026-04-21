Este sábado, Vila Nova de Famalicão assinala os 52 anos da Revolução dos Cravos, evocando o 25 de abril de 1974 com um conjunto de iniciativas que celebram a liberdade e a democracia.

As comemorações começam pelas 10h00, nos Paços do Concelho, com o tradicional hastear da bandeira portuguesa ao som do hino nacional interpretado pela Banda de Música de Famalicão. Segue-se depois uma breve atuação musical protagonizada pelos seniores das Academias Seniores do concelho e a habitual Sessão Solene da Assembleia Municipal, com a intervenção de todos os partidos com representação, assim como do presidente da Câmara Municipal Mário Passos e do presidente da Assembleia Municipal João Nascimento.

Para o presidente da Assembleia, a evocação desta data “é um ato nobre de, pela memória, fazer perdurar a escolha firme pela liberdade e pela democracia. Foi ali o início do percurso que permitiu também, entre tantas outras conquistas e pretensões, reforçar o papel das Instituições. Também na Assembleia Municipal se honra esse legado, respeitando os valores, sem que, em momento algum, os tomemos por adquiridos.”

No sábado, pelas 12h00, a “Liberdade” é tema para o concerto de Ricardo Campos, no Parque do Quinteiro, em Oliveira S. Mateus. O dia termina com mais uma edição da Noite do Conto e da Poesia, com “Poemas de Abril”, a partir das 21h30, na Casa de Delães. Ainda no sábado, nota para a programação do Festival de Teatro Amador Terras de Camilo, com uma performance a partir do tema “Arte e Liberdade”, apresentada pelo Projeto Next, que decorre no Centro de Estudos Camilianos, em Seide São Miguel, a partir das 16h00.

O programa estende-se também por outros espaços do concelho. Na sexta-feira, dia 24, há uma conversa sobre “Ser mulher antes e depois de abril”, a partir das 21h00, no auditório do Agrupamento de Escolas de Ribeirão. Pelas 21h30, no Museu Bernardino Machado, a revolução é evocada no concerto “Versos e Sons de Abril: Canto Abril”.