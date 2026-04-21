Concelho

Famalicão assinala os 52 anos da Revolução dos Cravos

Este sábado, Vila Nova de Famalicão assinala os 52 anos da Revolução dos Cravos, evocando o 25 de abril de 1974 com um conjunto de iniciativas que celebram a liberdade e a democracia.

As comemorações começam pelas 10h00, nos Paços do Concelho, com o tradicional hastear da bandeira portuguesa ao som do hino nacional interpretado pela Banda de Música de Famalicão. Segue-se depois uma breve atuação musical protagonizada pelos seniores das Academias Seniores do concelho e a habitual Sessão Solene da Assembleia Municipal, com a intervenção de todos os partidos com representação, assim como do presidente da Câmara Municipal Mário Passos e do presidente da Assembleia Municipal João Nascimento.

Para o presidente da Assembleia, a evocação desta data “é um ato nobre de, pela memória, fazer perdurar a escolha firme pela liberdade e pela democracia. Foi ali o início do percurso que permitiu também, entre tantas outras conquistas e pretensões, reforçar o papel das Instituições. Também na Assembleia Municipal se honra esse legado, respeitando os valores, sem que, em momento algum, os tomemos por adquiridos.”

No sábado, pelas 12h00, a “Liberdade” é tema para o concerto de Ricardo Campos, no Parque do Quinteiro, em Oliveira S. Mateus. O dia termina com mais uma edição da Noite do Conto e da Poesia, com “Poemas de Abril”, a partir das 21h30, na Casa de Delães. Ainda no sábado, nota para a programação do Festival de Teatro Amador Terras de Camilo, com uma performance a partir do tema “Arte e Liberdade”, apresentada pelo Projeto Next, que decorre no Centro de Estudos Camilianos, em Seide São Miguel, a partir das 16h00.

O programa estende-se também por outros espaços do concelho. Na sexta-feira, dia 24, há uma conversa sobre “Ser mulher antes e depois de abril”, a partir das 21h00, no auditório do Agrupamento de Escolas de Ribeirão. Pelas 21h30, no Museu Bernardino Machado, a revolução é evocada no concerto “Versos e Sons de Abril: Canto Abril”.

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Famalicão: Jovem de 14 de anos atropelado em Joane

Na tarde desta terça-feira, um jovem de catorze anos foi atropelado na freguesia de Joane.

O alerta para a rua de Laborins surgiu por volta das 16h00 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Famalicão: 200 seniores vão receber certificados de formação

Mário Passos entrega, esta quarta-feira, a partir das 14h30, no auditório do CITEVE, os certificados de formação a mais de 200 seniores famalicenses que completaram o seu percurso de formação modular promovido pelo Centro Qualifica.

O momento serve de reconhecimento para a população sénior famalicense que se dedicou ao aperfeiçoamento de competências nas áreas da informática, línguas estrangeiras e artes. Estes formandos integram a rede de Academias Seniores, abrangendo as freguesias de Ribeirão, Riba de Ave, Seide, Carreira e Bente, Gondifelos, Pedome, Nine, Oliveira Santa Maria, Delães, Lousado, Joane e Requião.

Sob o mote “Uma Cidade para todas as Idades: EnvelheSer com Conhecimento”, o projeto, que teve início em fevereiro de 2025, já permitiu que 413 seniores frequentassem formação numa parceria estratégica entre o Centro Qualifica, a Rede Local de Educação e Formação e a Rede de Academias Seniores de Vila Nova de Famalicão.

Foto arquivo

Famalicão: «Vamos fazer uma época histórica para o FC Famalicão»

Lazar Carevic recebeu, pela segunda vez na temporada, o prémio ABANCA Guarda-Redes do Mês da Liga Portugal Betclic, referente ao mês de março. O guarda-redes do FC Famalicão, o mais votado pelos treinadores principais da competição, com 28,72%, já exibe o troféu «muito feliz» e divide-o por toda a equipa.

Carevic não esconde que é um orgulho receber a distinção «numa Liga onde há muitos guarda-redes de elevada qualidade». Sobre os objetivos coletivos é muito claro: «Vamos tentar jogar bem os jogos que faltam e fazer o melhor possível. No final, vamos fazer uma época histórica para o FC Famalicão», afirmou o internacional montenegrino que, em março, apenas sofreu um golo num mês sem derrotas para a equipa: vitórias sobre o FC Arouca (1-0), Vitória SC (2-1) e CD Nacional (1-0); e empate com o Rio Ave FC (0-0).

Famalicão: Por 20 euros pode ir apoiar o FC Famalicão ao Estoril

Na tarde do próximo domingo, o FC Famalicão volta ao Estádio António Coimbra da Mota, para defrontar o GD Estoril Praia. Depois da partida da Taça de Portugal, em novembro do ano passado, as equipas voltam a defrontar-se, agora para a 31.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

Os bilhetes, a 10 euros, estão à venda na Loja Oficial. Também pode reservar transporte, por mais 10 euros.

A venda de bilhetes decorre até às 19 horas desta sexta-feira; marcação de transporte até às 12 horas, também de sexta-feira.

Famalicão: Dia Internacional dos Monumentos assinalado com apresentação de obra sobre saunas proto-históricas

Vila Nova de Famalicão assinalou, no passado sábado, 18 de abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com uma sessão dedicada às saunas proto-históricas da Península Ibérica que contou com a apresentação, pela primeira vez em Portugal, de uma obra que reúne investigação recente sobre as estruturas da Idade do Ferro.

A iniciativa decorreu nos Serviços Educativos do Parque da Devesa subordinada ao tema “Património Vivo”.

O evento centrou-se na apresentação do livro “Saunas Proto-históricas na Península Ibérica”, publicado em 2024 pelo Real Instituto de Estudios Asturianos. A obra compila as comunicações de um ciclo de conferências realizado em Oviedo, em 2020 e 2021, complementadas por um inventário detalhado dos monumentos conhecidos no Norte de Portugal e Espanha.

O programa incluiu ainda uma visita guiada à reconstituição do balneário do Alto das Eiras, um exemplo local deste tipo de estruturas. A temática assume particular relevância para o concelho que possui um exemplar associado ao Castro das Eiras, cuja “Pedra Formosa” integra a exposição permanente da Casa do Território.

Famalicão: Alunos celebram 150 anos da chegada do comboio com uma exposição no Museu Ferroviário de Lousado

Vai ser apresentada no dia 30 de abril, pelas 14h00, a exposição coletiva “De Famalicão para o Mundo… De comboio há 150 anos!” que reúne trabalhos de expressão plástica e escrita de alunos famalicenses do pré-escolar ao 12º ano, no Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado.

Os trabalhos vão estar expostos até ao dia 30 julho, com entrada livre, e assinalam a celebração dos 150 anos da Linha do Minho e da chegada do comboio a Famalicão que se assinalou em 2025.

O concurso contou com a participação de 627 alunos e resultou num total de 200 trabalhos artísticos avaliados por um júri composto por investigadores, professores e técnicos municipais.

A entrega de prémios aos vencedores vai acontecer no dia 23 de maio, pelas 16h30, no museu. A lista completa dos vencedores pode ser consultada em www.famalicao.pt/de-famalicao-para-o-mundo-de-comboio-ha-150-anos