Concelho

Famalicão assinala prevenção dos maus-tratos com laço humano

Mais de uma centena de crianças e jovens participaram, na manhã desta quinta-feira, 30 de abril, na formação de um laço humano junto aos Paços do Concelho de Famalicão, numa iniciativa de sensibilização para os maus-tratos na infância.

A ação, que “pintou” o espaço de azul, contou com a participação de alunos das escolas Conde São Cosme e Luís de Camões, e teve como objetivo alertar a comunidade para проблемáticas como a violência doméstica e o mau trato físico e psicológico.

O momento assinalou o encerramento do programa do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, promovido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

Presente na iniciativa, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, destacou a importância do envolvimento de toda a comunidade. “A proteção das nossas crianças não é apenas uma obrigação legal das instituições, é um dever moral de todos. Este gesto simbólico reforça o compromisso de garantir que cada criança cresce com dignidade, saúde e carinho”, afirmou.

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Estádio Municipal esgotado para o Famalicão – Benfica

O Estádio Municipal de Famalicão vai estar completamente lotado para o jogo entre o F.C. Famalicão e o S.L. Benfica, este sábado, às 18h00, referente à 32.ª jornada da Primeira Liga.

A informação foi avançada pelo emblema famalicense ao final da manhã desta sexta-feira, a mais de 24 horas do apito inicial.

Segundo o clube, não há já bilhetes disponíveis, prevendo-se uma forte moldura humana para um dos jogos mais aguardados da jornada.

Esquema de droga nas redes sociais que passava por Famalicão termina com condenações até 9 anos

O Tribunal de Matosinhos condenou 10 dos 15 arguidos envolvidos numa rede de tráfico de droga que operava também em Vila Nova de Famalicão. As penas aplicadas vão de um ano e três meses até nove anos de prisão. Cinco dos acusados acabaram por ser absolvidos.

Segundo o Ministério Público, o grupo atuou entre novembro de 2023 e maio de 2024, utilizando um canal nas redes sociais para comercializar droga proveniente do sul de Espanha. Famalicão surge entre os vários concelhos abastecidos, a par de Barcelos e Viana do Castelo.

A estrutura criminosa seria liderada por dois elementos, sendo que um deles recebeu a pena mais pesada: nove anos de prisão efetiva. Ainda assim, vai aguardar o desfecho final do processo em liberdade, sujeito a medidas de controlo pelas autoridades.

As restantes condenações incluem penas suspensas, algumas superiores a quatro anos, ajustadas ao grau de participação de cada arguido.

No âmbito da operação, foram apreendidos 61 quilos de haxixe, armas, viaturas, telemóveis e cerca de 120 mil euros. As autoridades estimam que o grupo tenha movimentado mais de 700 quilos de haxixe, além de outras substâncias como cocaína, MDMA e cogumelos alucinogénios.

Famalicão: Bênção das grávidas em Sezures, Jesufrei e Arnoso Santa Maria

No próximo domingo, Dia da Mãe, durante as celebrações da eucaristia, haverá a Bênção das Grávidas nas paróquias de Sezures, Jesufrei e Santa Maria de Arnoso.
Todas as futuras mães – bem como as famílias que as acompanham – são convidadas a participar nestas celebrações. Em São Mamede de Sezures a eucaristia é às 08:00; em São Miguel de Jesufrei, às 09:15; e Santa Maria de Arnoso, às 10:30.

Famalicão: Gil Dias quer aplicar a primeira derrota ao Benfica (c/vídeo)

«Um jogo difícil, complicado, com uma equipa que ainda não perdeu e é nosso objetivo conseguir vencer o Benfica. Sabemos que é difícil, mas também temos as nossas ideia, a nossa forma de jogar e, depois de regressar às vitórias (após 3 empates), queremos continuar. Faltam três jogos e queremos acabar em grande a época».

É desta forma que Gil Dias antevê o encontro deste sábado, com o Benfica, às 18 horas, no Estádio Municipal.

O jogador passou um breve olhar pelo passado recente da equipa e da ideia que o treinador lhes meteu na cabeça: «em qualquer lado vamos jogar para ganhar, à nossa maneira. É isso que temos feito», refere Gil Dias.

No FC Famalicão, pela segunda época consecutiva, sente «uma certa paz. Sinto-me bem, sei que sou importante na equipa e que tenho um papel dentro e fora do campo, porque quero mostrar que o Famalicão não é só um clube», referiu o extremo.

Confira as declarações no vídeo.

Famalicão: Caminhada do Dia da Mãe em Gondifelos

A Associação Mais Vida (IPSS) de Gondifelos convida a uma caminhada para celebrar o Dia da Mãe. É este domingo, dia 3, com início às 08h45, com concentração e receção no largo da igreja. Seguem em direção à Capela de Santa Maria Madalena, onde haverá animação musical e lanche convívio com a Academia Sénior; regresso à igreja, onde, às 10h30, será celebrada missa do Dia da Mãe. No final, ofertas especiais e uma lembrança para todas as mães.

Inscrição custa cinco euros, mas crianças até aos 6 anos não pagam. Contacto 969 203 790. O kit de caminhante é limitado, logo poderá não chegar para todos.

Este será um momento para celebrar o Dia da Mãe e para partilhar em comunidade.

 

Famalicão: Reta final ainda de muitas decisões na AF Braga

Os campeonatos na AF Braga caminham para o fim, mas ainda há várias decisões por tomar para algumas equipas; nomeadamente se a AD Ninense consegue segurar a liderança na série A, da divisão de honra; quem sairá campeão na série D da 1 ª divisão entre Ronfe e São Cosme, com as equipas separadas por apenas 1 ponto. O Serzedelo também entra nesta luta, pois tem 55 pontos, a quatro do líder.

Na divisão mais alta, o destino das equipas famalicenses, dificilmente mudará, com as formações do GD Joane e da AD Oliveirense, a ficarem em lugares tranquilos da tabela da pró nacional, estando respetivamente em 8 º lugar, com 44 pontos, e 9 º lugar, com 43 pontos, quando faltam apenas quatro jogos para jogar.

Na próxima jornada, mediante bons resultados, quer da formação de Sérgio Campos que recebe o Merelinense, quer do conjunto de Ricardo Martins frente ao Santiago Moscatelos, podem assegurar matematicamente a manutenção.

Na série A da divisão de honra, a AD Ninense procura segurar a preciosa vantagem de um ponto relativamente ao Forjães, quando apenas faltam 4 partidas para o final. A formação de Tiago Pinto, joga em Barcelos frente ao FC Roriz mais uma cartada importante na luta pela promoção e pelo troféu de campeão.

No que diz respeito, à divisão de honra, na série B, as equipas do município de Famalicão já se encontram com os destinos praticamente definidos para a próxima época, com a manutenção na mesma divisão, faltando apenas 4 jogos para as duas formações.

O conjunto de Emanuel Costa recebe uma equipa que ainda luta pelo 1 º lugar, o CCD Santa Eulália; já a formação de Nélson Carvalho, recebe o AC Gonça, que tenta fugir da zona de despromoção onde se encontra na 13 ª posição.

Na série D da 1.ª divisão, a luta promete continuar acesa até há última jornada entre as formações de Ronfe e São Cosme, encontram-se separadas apenas por 1 ponto, numa altura em que faltam apenas três jogos por disputar. O Serzedelo não está longe desta luta.

Na próxima jornada, a formação de Anísio Alves (Ronfe) desloca-se até Delães, que se encontra em nono lugar, com 26 pontos.

Já o conjunto orientado por Vítor Hugo (S. Cosme), desloca-se até Gondifelos, que se encontra no tranquilo quinto posto, com 38 pontos.

No que toca às outras equipas do Município de Famalicão, o Ribeirão dificilmente perde o quarto posto; na próxima jornada defronta o GD Fradelos, que se encontra logo abaixo com 38 pontos.

Já o GD Louro, está na 11 ª posição, com 16 pontos, dificilmente consegue subir de posição, podendo ainda dependendo dos resultados descer na tabela.

O Lousado recebe o Ruivanense com ambas as equipas já em fase de cumprir calendário, tentando apenas conseguir a melhor classificação possível.

Já o Calendário, está na última posição com apenas 4 pontos, mas não desce de divisão, devido a esta ser a última divisão da AF Braga. Nesta jornada defronta o GD Serzedelo.

 