Famalicão: Associação Boccia Luís Silva é campeã nacional

A Associação de Boccia Luís Silva sagrou-se campeã nacional no Campeonato Nacional de Pares e Equipas, que decorreu nos dias 23 e 24 de julho, no pavilhão municipal de Desportos de Vila do Conde, a última prova do calendário desportivo da época 2021-2022, que contou com 13 clubes/instituições e 80 atletas.

Arrecadaram o ouro Luís Silva/Vânia Pinheiro, Rui Silva/Emília Pinto e Ana Talaia/Baldomero Talaia. Já o atleta da ABLS, Yuri Dukhno, constitui par com Herlander Correia do S.C.Espinho e alcança medalha de bronze em pares BC4/BC5.

Os atletas terminaram a competição só com vitórias, batendo o FC Porto na semifinal por 6 a 2, e venceram o SC Braga na final por 6 a 4, arrebatando mais um título nacional.

O famalicense Luís Silva mostra-se muito orgulhoso da época que termina com o lugar mais alto do pódio; garante que foi uma época muito complicada a todos os níveis, mas terminou da melhor forma possível, com todos os atletas medalhados.

Luís Silva dedica esta conquista a todo o seu staff, apoiantes, patrocinadores e em especial à sua esposa «que luta diariamente para que estes objetivos sejam alcançados».