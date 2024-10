Famalicão: Associação Columbófila de Joane entrega prémios

A equipa de andebol da Didáxis só sabe vencer no campeonato nacional – divisão de honra. No passado sábado, na deslocação à Maia, para defrontar o Maiastars, num confronto entre o 1º e 2º classificados, a AA Didáxis venceu, por 25-28.

Num jogo intenso e com algumas alternâncias no marcador, no final da primeira parte, a equipa famalicense estava na frente, com um 13-14.

Na segunda parte, a equipa da casa, tentou reagir e houve empates e vantagens mínimas de ambas as equipas. No entanto, a Didáxis conseguiu uma vantagem de 6 golos que soube gerir até ao final. Cátia Ferreira contribuiu para a vitória com 9 golos, cotando-se como uma das melhores marcadoras do jogo. Atualmente, a AA Didáxis segue isolada no 1º lugar, com vitórias nas cinco jornadas disputadas e com 4 pontos de vantagem sobre o 2º classificado.