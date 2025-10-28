Famalicão: Associação Cultural e Desportiva SM Brufe realiza magusto

A Associação Cultural e Desportiva São Martinho de Brufe promove um magusto, no dia 22 de novembro, a partir das 19h30, na sua sede. Além da oferta de castanhas haverá rojões, bifanas, feijoada, papas de sarrabulho, entre outros petiscos.

Atua a Escola de Dança The Motion Project, o Rancho Folclórico da Associação CDSM de Brufe, o Rancho Folclórico As Ceifeiras de Canedo (Stª Maria da Feira) e a Escola de Concertinas da Associação CDSM de Brufe.

Até ao dia 16 de novembro são aceites reservas através de mensagem privada para a página de Facebook da associação ou para os seguintes contactos: 915944498 (Ana Santos) e 917765845 (Mário Melo).