Famalicão: Associação de Atletismo de Braga chama quatro jovens atletas famalicenses

Na noite desta terça-feira, na conclusão da sétima jornada do nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins, o FAC perdeu, 5-3, com a equipa B da Oliveirense. Carlos Dias, por duas vezes, e Edgar Peralta foram os autores dos golos do Famalicense.

Com este desaire a equipa de Miguel Viterbo, que ainda tem um jogo em atraso, está no sétimo lugar da zona Norte, com 10 pontos, a cinco do líder, a formação de Oliveira de Azeméis.

No próximo sábado, o FAC recebe a UDS Paredes, décima terceira da classificação, com 4 pontos.