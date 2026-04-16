Concelho

Famalicão: Associação de Boccia Luís Silva promove envelhecimento ativo

A Associação de Boccia Luís Silva estabeleceu uma parceria com as Academias Seniores, com o objetivo de divulgar e promover a prática da modalidade de Boccia junto do público sénior.

No âmbito desta parceria, realizou-se uma sessão de demonstração no Pavilhão Municipal de Delães, que contou com a participação da Academia Sénior local. A atividade foi marcada por momentos de partilha, aprendizagem e muita interação, reforçando o potencial do Boccia como ferramenta de inclusão e envelhecimento ativo.

O objetivo desta parceria é afirmar o boccia como uma atividade «acessível, inclusiva e adaptável» a diferentes níveis de capacidade, destacando os seus benefícios ao nível físico, social e emocional. A ABLS acredita que o boccia promove estilos de vida mais ativos e valoriza o desporto como meio de promoção da saúde e da qualidade de vida.

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Famalicão: Universidade Lusíada abre as portas a meio milhar de alunos do ensino secundário

Cerca de 450 alunos do ensino secundário, de 10 escolas de Famalicão e de concelhos vizinhos, participam, esta quinta-feira, no “Open Day” da Universidade Lusíada de Famalicão. O dia em que esta instituição de ensino convida a comunidade estudantil a conhecer os cursos das Faculdades de Arquitetura e Artes, de Contabilidade e Gestão e de Engenharia e Tecnologias.

Os estudantes, que estão numa fase determinante para escolherem os cursos que vão ditar o seu futuro profissional, foram conhecer as salas, laboratórios, os espaços sociais e de convívio; ouvir as palavras dos professores universitários e dos dirigentes da Lusíada; escutar os conselhos de antigos alunos da Lusíada e que hoje estão no mercado de trabalho; aproveitaram, ainda, para conviver com alunos universitários e ouvir as músicas da Tuna Académica.

Dizia Martins da Cruz, um dos fundadores da Universidade Lusíada de Famalicão, esta é uma casa onde os “rapazes e as raparigas” vivem num ambiente familiar, que lhes passa valores, conhecimento e os prepara para a vida profissional.

Esta foi também a mensagem de Ricardo Costa, antigo aluno da Lusíada, onde foi também presidente da Associação Académica. Hoje presidente do Grupo Bernardo Costa, aconselhou os jovens a serem sempre pró-ativos e a não terem medo do erro.

Desde a fundação que a Universidade Lusíada tem tido uma forte ligação ao tecido industrial famalicense. Como referiu José Matos Correia, vice-chanceler da Universidade Lusíada, o terceiro concelho mais exportador a nível nacional necessita de profissionais bem preparados para responderem aos desafios de uma economia também ela muito exigente.

Por isso, o vice-chanceler da Universidade Lusíada considera «importante que os alunos conheçam a oferta que há no mercado, porque estão numa fase em que têm que tomar decisões importantes na sua vida. Para uns será a consolidação das suas ideias, para outros a oportunidade de conhecer caminhos que nunca tinham ponderado», referiu, em declarações à comunicação social, dando conta, ainda, de um crescimento do número de alunos nos cursos de engenharia.

Famalicão: Quando o futebol é de todos e para todos (c/vídeo)

Miguel Barbosa, ex-jogador do FC Famalicão que tem sido o rosto maior do projeto Futebol para Amputados Portugal, esteve no Centro de Treinos do FC Famalicão. Trouxe colegas de equipa que trocaram experiências com alguns jogadores do plantel principal, designadamente Gil Dias e Ivan Zlobin.

No mesmo relvado onde antes o plantel de Hugo Oliveira tinha treinado, os dois jogadores do plantel «perceberam que é possível fazer muitas coisas iguais» e que só «com a ajuda de clubes profissionais podemos alcançar os nossos propósitos», considerou Miguel Barbosa.

Ivan Zlobin, que experimentou defender como se fosse um amputado, percebeu as dificuldades e assinalou que a condição de cada um é uma fonte de inspiração. «Eles não estão tristes. Estão a desfrutar da vida. Isso é o mais importante».

Confira no vídeo da Fundação FPF os momentos partilhados.

Miguel Barbosa, que é natural de Barcelos e foi campeão nacional júnior do Famalicão, na época 2022/2023, foi colhido por um comboio, em fevereiro do ano passado e ficou sem uma perna. Depois da tragédia que o atingiu, idealizou um projeto para desenvolver o futebol para amputados e a estratégia é voltar a fazer história no desporto nacional.

Famalicão: União Ciclista realiza campeonato para os mais novos

A União de Ciclismo de Vila Nova de Famalicão – Centro Ciclista de Avidos vai realizar um campeonato de formação com três provas. Começa a 2 de maio, em Jesufrei, prossegue a 25 de julho, em Avidos, e no dia 12 de setembro, no Parque da Devesa.

O campeonato destina-se a crianças e jovens dos 2 aos 16 anos, federados ou não, que queiram participar nesta experiência desportiva. A inscrição é obrigatória e pode ser feita em: https://besttickets.pt/evento/campeonato-de-formacao-de-ciclismo-da-ucvnf

Esta iniciativa da UCVNF visa promover a utilização da bicicleta como prática desportiva e garantia de melhor qualidade de vida para a população mais jovem. Também incentiva familiares e amigos a participar como público ou como atleta.

Pelas características dos terrenos que as três provas apresentam, o campeonato proporciona experiências diferentes a todos os participantes e vai permitir que cada criança tenha a oportunidade de perceber onde se sente melhor e, desse modo, desenvolver outras competências para superar os terrenos onde possa ter mais dificuldade.

Famalicão: Escola Básica de Seide entra em obras durante um ano

Ao final da manhã desta sexta-feira é assinado o auto de consignação para a ampliação e requalificação da Escola Básica de São Miguel de Seide. Durante um ano, período em que vai decorrer a intervenção, os alunos terão aulas em monoblocos instalados num terreno anexo à Casa Museu de Camilo Castelo Branco.

A empreitada, num investimento municipal de 1,3 milhões de euros, visa recuperar o edifício centenário e proceder à demolição do edifício contíguo, substituindo-o por uma construção que responda às necessidades da comunidade escolar.

Os dois edifícios ficarão interligados e vão alocar quatro salas de aulas, apoiadas por um novo refeitório com cozinha, sala de professores, sala de apoio, arrumos e instalações sanitárias. O projeto contempla, também, a requalificação das áreas exteriores e recreios, prevendo-se a construção de uma nova entrada coberta, campo de jogos, espaços verdes e percursos acessíveis.

Famalicão: Companhia de dança Intranzyt Cia celebra o Dia Mundial da Dança

No âmbito das celebrações do Dia Mundial da Dança, a Intranzyt Cia.®, companhia de dança contemporânea, com sede em Famalicão, é a convidada para integrar as programações oficiais do Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, e do Teatro Municipal de Vila Real, à semelhança do que já aconteceu em anos anteriores com a Casa das Artes de Famalicão.

Nos dias 23 e 24 de abril, no Teatro Diogo Bernardes, a companhia apresenta a sua mais recente criação, “Entre o Eu e o Vazio”, assinada por Patrick Murys e Cristina Pereira. Esta peça propõe uma abordagem interdisciplinar onde se cruzam três linguagens artísticas em palco: a dança, a máscara e as marionetas.

Já no dia 30 de abril, no Teatro Municipal de Vila Real, apresenta “La Voluntad de un Cuerpo”, uma criação da coreógrafa Maura Morales, com música de Michio Woirgardt. Esta peça é o segundo quadro de uma trilogia iniciada em 2023, por esta coreógrafa e pela companhia, sobre o Corpo, a Vontade e o Ser.

Esta companhia de dança contemporânea de repertório, com atuação a nível nacional e internacional, é dirigida artisticamente por Cristina Pereira e Vasco Macide. Conta com o apoio logístico e financeiro da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e tem parceria de coprodução com a Casa das Artes de Famalicão. Ao longo do seu percurso, tem também beneficiado do apoio da Direção-Geral das Artes e do Instituto Camões.

Famalicão: David Silva arbitra o jogo em Braga

O árbitro da AF Porto é o escolhido para dirigir a partida entre o SC Braga e o FC Famalicão, na jornada 30 da I Liga. David Silva tem como assistentes Carlos Campos e Nelson Cunha; Diogo Araújo é o quarto árbitro; VAR/AVAR: Tiago Martins e Cátia Tavares.

A partida joga-se na noite do próximo domingo, a partir das 20h30.

O FC Famalicão já vende os bilhetes para o encontro, sob as seguintes condições: 10 euros (venda até às 18 horas de sábado); bilhete e transporte – 15 euros (marcação de transporte até às 12 horas de sexta-feira).

O Braga é o quarto classificado, com 52 pontos, enquanto que o conjunto famalicense é o quinto, a cinco pontos de distância.