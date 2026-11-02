No dia 11 de novembro, a Associação de Boccia Luís Silva vai disputar a Taça da Liga de Equipas de Boccia Sénior 2026/2027, que terá lugar no Pavilhão do Lis, em Leiria.

Depois de uma época de conquistas e de ter alcançado o título na edição anterior, a ABLS vai a Leiria com um objetivo de renovar o título e alcançar a primeira competição federada da nova temporada.

A equipa leva na bagagem a confiança, a determinação e o espírito competitivo que têm marcado o seu percurso. Mais do que defender um título, os atletas querem evidenciar o trabalho, a dedicação e a união. «Sabemos aquilo de que somos capazes. Vamos dar tudo dentro de campo, com garra, determinação e espírito de equipa, porque queremos muito trazer mais um título para Famalicão. Temos adversários fortes, mas estamos focados no nosso objetivo», refere o treinador e responsável pela equipa, Luís Silva.

A participação na Taça da Liga representa, também, uma oportunidade para a ABLS reafirmar a qualidade do seu projeto desportivo, a força do boccia sénior e a importância do desporto enquanto instrumento de inclusão, superação e valorização pessoal.

Com o apoio dos seus patrocinadores e parceiros, a Associação de Boccia Luís Silva leva consigo a ambição de vencer «e a responsabilidade e o orgulho de representar Famalicão numa competição de âmbito nacional», reforça Luís Silva.