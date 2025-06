Famalicão: Associação de Dadores de Sangue celebra 25 anos com sessão solene

A Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão celebrou, este domingo, o 25.º aniversário com um programa comemorativo que reuniu associados, dirigentes, autoridades e representantes de várias entidades.

As celebrações começaram com a eucaristia das 8h30, na Igreja Matriz de Famalicão, seguindo-se entre as 10h00 e as 12h00, uma sessão solene no auditório da Escola D. Sancho I. Durante a tarde, teve lugar um almoço-convívio no salão do Centro Pastoral de Santo Adrião, animado pelo artista famalicense Miguel Riva.

Durante a cerimónia foram entregues galardões de reconhecimento a vários dadores: quatro com 10 dádivas, seis com 20 dádivas, dois com 40 dádivas e um com 60 dádivas. Foram homenageados com o “Grau Ouro” Camilo Freitas (a título póstumo), presidente da Assembleia Geral de 2000 a 2023; Carlos Silva, presidente da Direção de 2000 a 2013; Joaquim Vilarinho, presidente da Direção de 2013 a 2023; homenageados com o “Grau Prata”, por 15 anos ou mais nos Órgãos Sociais: Manuela Silva, Alberto Silva, Amadeu Bastos, Manuel Sanches e Hugo Silva.

Ainda durante a sessão solene usaram da palavra várias figuras públicas, em representação de várias entidades, como José Condeço, diretor do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (Norte); Paulo Cardoso, presidente da Direção da Federação das Associações de Dadores de Sangue; Sayah Abdelmalek, Federação Internacional das Organizações de Dadores de Sangue; Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, entre outros protagonistas.

Durante a sessão solene foi entoado o hino da Associação, da autoria dos Irmãos Sanches, e exibido um vídeo evocativo dos momentos mais marcantes ao longo destes 25 anos. O evento terminou com a entrega de lembranças a todos os presentes, o tradicional cântico de parabéns e a partilha do bolo de aniversário, num ambiente de confraternização e reconhecimento mútuo.