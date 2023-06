Famalicão: Associação de Dadores de Sangue celebrou o décimo sétimo dia e entregou diplomas

A Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão celebrou, no passado sábado, o seu XVII Dia do Dador de Sangue Famalicense.

De manhã, no Parque da Devesa, houve uma dádiva de sangue, na qual o IPST fez 84 inscrições e 62 colheitas de sangue, registando-se, ainda, 19 inscrições e amostras de potenciais dadores de medula óssea. Numa iniciativa em parceria da Mim’Arte-SPA, a favor dos resistentes do IPO do Porto realizou-se uma caminhada solidária/peddypeper, apadrinhada pelo cantor Daniel Fernandes, que cantou e apresentou, na concha acústica, um concerto solidário, com a participação do Grupo de Dança Acrobática da Escola Júlio Brandão e dos Alunos da Apolo, de Famalicão.

De tarde, no Centro Pastoral de Santo Adrião, houve um almoço com os dadores e órgãos sociais da ADSVNF, a que se juntaram os “Resistentes do IPO do Porto” (foto); houve momentos musicais com o hino aos dadores de sangue, com a Associação Cultural & Artística Famalicão Fado a apresentar as vozes de Sara Sousa, Mónica Jarimba, Lurdes Silva e Joaquim Macedo, acompanhadas na guitarra portuguesa de Pedro Martins e na viola de fado de João Cardoso.

Na sessão solene, mais de 40 dadores e dadoras receberam galardões, nomeadamente, medalhas e certificados com mais de 60 dádivas, de 40, de 20 e de 10. Foi, também, entregue diploma de “Sócio Honorário” atribuído a Carlos Vieira de Castro, Maria Estela de Sá Veloso e Joaquim Maia Azevedo. O diploma de “Sócio Benemérito” foi entregue à empresa Tecnimper.

Entre os muitos convidados deste dia dedicado ao dador de sangue famalicense, realce para as presenças de Francisco Carreira, Arcipreste e Pároco de Famalicão, e Diácono Rafael; Vítor Boucinha, do Centro Hospitalar do Médio Ave; Luísa Azevedo, vereadora da Câmara Municipal; Eduardo Oliveira, deputado da República Portuguesa; Joaquim Moniz e Pedro Oliveira, da União de Freguesias de Famalicão e Calendário; Joaquim Américo Vilarinho, da Federação das Associações de Sangue; e Carlos Silva, ex. presidente e fundador da ADSVNF.

foto videomoreira