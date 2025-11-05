Famalicão: Associação de Diabéticos com várias atividades para assinalar o Dia Mundial

O Dia Mundial da Diabetes, que ocorre no dia 14 de novembro, será assinalado, por iniciativa da Associação de Diabéticos de Famalicão, com diversas atividades sob o tema “Diabetes e Bem-Estar: Unidos pela Diabetes – Famalicão Azul”.

Entre as atividades previstas estão rastreios gratuitos na Praça D. Maria II e em todas as farmácias aderentes; ações de sensibilização para a prevenção e controlo da doença, como alimentação saudável e atividade física; iluminação em azul dos edifícios públicos.

O objetivo é que cada farmácia aderente realize rastreios gratuitos de glicemia capilar e tensão arterial durante o dia. Serão, ainda, distribuídos folhetos informativos sobre prevenção e controlo da diabetes.

A Associação de Diabéticos de Famalicão espera que o concelho esteja unido na prevenção, no controlo e no apoio à diabetes.

O Dia Mundial da Diabetes é uma data que assinala o aniversário de Sir Frederick Banting, um dos descobridores da insulina, e visa alertar para o crescimento alarmante da diabetes em todo o mundo e para a necessidade urgente de medidas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Em Portugal, a diabetes afeta mais de um milhão de pessoas, sendo que uma percentagem significativa permanece por diagnosticar.