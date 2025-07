Famalicão: Associação de Integração Multicultural reúne com partidos

Nos últimos dias, comitivas de vários partidos políticos reuniram com a Associação de Integração Multicultural que, recentemente, celebrou o quinto aniversário.

Todas as comitivas elogiaram o trabalho da AIM junto das comunidades migrantes, reconheceram o seu papel fundamental no acolhimento e na integração das mesmas e na promoção da diversidade e inclusão. Dos compromissos assumidos, a associação realça dois: o desafio de formarem uma equipa multipartidária de futebol para um jogo com a equipa multicultural da AIM e o compromisso de um trabalho conjunto para fomentar a participação cívica e inclusiva dos imigrantes radicados no concelho de forma à sua inclusão em listas de futuras eleições, em particular as autárquicas de 2029.

Do PAN, Sandra Pimenta reuniu no passado dia 7 de julho, para ouvir as preocupações da associação, prometeu dar o seu contributo e apresentar propostas para encontrar as melhores soluções para os problemas dos migrantes e que constam do seu “Compromisso Multicolor”.

Uma semana depois, foi a vez do líder da Iniciativa Liberal, Paulo Ricardo Lopes, visitar a AIM e debruçar-se sobre a problemática migratória referindo-se ao programa “Acelerar Portugal” do partido. Um dia depois, decorreram as visitas do PS e do Chega. Os socialistas, representados pelo líder da Concelhia, Eduardo Oliveira, manifestaram a sua atenção aos desafios da associação e dos imigrantes no concelho.

Quanto ao CHEGA, cuja comitiva foi chefiada pelo presidente Pedro Alves, a AIM assinala uma discussão saudável e comprometida numa colaboração nas áreas da formação, desporto e apoio social.

Agendados estiveram, também, encontros com o Bloco Esquerda e com o PSD que foram adiados.