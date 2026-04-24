Famalicão: Associação de Moradores das Lameiras recebe comitiva europeia no âmbito da rede URBACT ITN 2NITE

A Associação das Lameiras recebeu a visita de uma comitiva internacional no âmbito da reunião transnacional da rede europeia URBACT ITN 2NITE, promovida pela Associação Pentágono Urbano, que decorreu entre os dias 20 e 22 de abril de 2026, nas cidades de Braga e Famalicão.

A iniciativa está integrada num projeto europeu que visa promover cidades mais seguras, inclusivas e dinâmicas, através da partilha de boas práticas e da implementação de soluções inovadoras na área da segurança urbana, em particular durante o período noturno.

Em Famalicão, a comitiva realizou uma visita ao Parque da Devesa, ao Centro Coordenador de Transportes e à Associação das Lameiras.

Na visita à Associação das Lameiras, a comitiva teve a oportunidade de conhecer de perto as respostas sociais e o trabalho de proximidade desenvolvido com a comunidade. Segundo a associação famalicense, a comitiva terá manifestado “grande admiração pela organização, dinâmica e impacto deste espaço”.

Em nota de imprensa, os responsáveis pela AML falam de um “reconhecimento internacional reforça o valor do trabalho desenvolvido no território e evidencia o Edifício das Lameiras como uma referência no contexto europeu”.