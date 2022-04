Famalicão: Associação Desportiva Oliveirense comemora 70 anos

O 48.º aniversário do 25 de Abril vai ser celebrado em Vila Nova de Famalicão com poesia, livros, música e dança. São mais de uma dezena de atividades que começam esta sexta-feira, dia 22, e terminam no último dia do mês.

Um concerto de música de intervenção a cargo dos músicos Gil Cadeias e Bruno Fer e uma sessão de leitura de poemas de abril, no dia 24, uma feira do livro nos dias 22 e 23, na Praça D. Maria II e uma mostra de produtos locais na Praça – Mercado Municipal, nos dias 24 e 25, são algumas das iniciativas propostas pelo Município para assinalar mais um aniversário da Revolução dos Cravos.

O ponto alto é a tradicional sessão solene extraordinária da Assembleia Municipal que se realizará na segunda-feira, pelas 10h30, com transmissão em direto no portal do município. A sessão terá as habituais intervenções do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, do presidente da Assembleia, Nuno Melo, bem como as intervenção dos vários partidos políticos.

Antes, pelas 10h00, Mário Passos e Nuno Melo vão hastear a bandeira nos Paços do Concelho ao som do hino nacional pela Banda de Música de Famalicão e vão também plantar, simbolicamente, um carvalho nos jardins dos Paços do Concelho, espécie autóctone caracterizada pela sua simbologia associada à força e resiliência.

Ainda na cultura, destaque para a programação da Casa das Artes para o fim de semana de 29 e 30 de abril, com a apresentação do espetáculo de dança “Autópsia” da Companhia Olga Roriz e do concerto “Eixo do Jazz Ensemble Meets” com Mário Laginha.

Programa completo das comemorações em www.famalicao.pt.