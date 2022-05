Famalicão: Associação Empresarial de Portugal e Município organizam workshop sobre Transição Energética

Na cerimónia solene comemorativa dos 28 anos da Engenho, que decorreu, ao final da tarde, da passada sexta-feira, no Centro de Apoio Comunitário, o presidente da direção, Manuel Araújo, traçou um balanço positivo do trabalho realizado na instituição e falou de projetos, nomeadamente as obras de beneficiação e de requalificação, previstas para breve no Centro de Apoio Comunitário, na sequência de uma candidatura/projeto aprovado pelo PARES. Referiu-se também à eficiência energética e descarbonização dos equipamentos da Associação e de estudo para a eventual construção de uma Unidade de Cuidados Intermédios/Continuados, no âmbito das medidas do PRR. Tudo feito, concluiu Manuel de Araújo, assegurando sempre a «sustentabilidade económica, financeira, organizacional e funcional» da instituição num «tempo difícil e cada vez mais incerto que nos pode esperar».

A sessão solene contou com o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, com o diretor do Centro Distrital de Braga da Segurança Social, João Ferreira, que visitou, pela primeira vez a instituição, e demais parceiros institucionais, autarcas, membros dos órgãos sociais e colaboradores; juntaram-se também vários empresários, amigos da instituição, numa dinâmica denominada “Laços com Engenho/Compromisso com a Comunidade”.

Para Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, «a Engenho pela sua natureza, pelo seu projeto, pela sua dinâmica e pela sua obra ao longo dos anos é uma das instituições que muito honra o Município, sendo razão de orgulho para as comunidades locais do Vale do Este, pela abrangência do seu projeto social e solidário e pelas respostas sociais e serviços que presta, que muito contribuem para a coesão social deste território».

Manuel Augusto de Araújo, presidente da direção, referiu ainda os momentos críticos e fortes adversidades enfrentados pela Associação devido à crise pandémica, agradeceu os apoios e a colaboração, por parte do Governo e da Câmara Municipal, no que se refere a medidas que “muito ajudaram a mitigar os problemas”, relevando o SNS, a segurança social, o processo vacinal, medidas de apoio das empresas. Este responsável referiu ainda a «necessidade imperiosa dos poderes instituídos saberem tirar desta crise, com as suas gravosas e dramáticas consequências, as devidas ilações, nomeadamente o reconhecimento da importância das organizações do setor social e solidário em momentos de crise e de emergência».

O diretor do Centro Distrital de Braga da Segurança Social, João Ferreira, vincou a vontade, o trabalho, a dedicação e a determinação com que a Engenho tem desenvolvido o seu projeto com «muita obra, com uma forma de ser e de fazer que deverá servir de inspiração e motivação para outras instituições do setor social e solidário».