Famalicão: Associação Engenho aprova contas e reforça estabilidade financeira

A Engenho, Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este, aprovou, por unanimidade, o Relatório e Contas relativo ao ano de 2025. A reunião aconteceu no domingo, dia 22 de março.

Durante o ano passado, deu entrada em funcionamento a Oficina da Criança, serviço destinado a apoiar, com uma equipa técnica multidisciplinar e espaço e equipamentos específicos, crianças com manifestações de Atraso Global de Desenvolvimento. Foi desenvolvido um plano de (re)qualificação de ativos empregados e desempregados, bem como instituições e empresas no âmbito da Formação Modular Certificada.

No que diz respeito a iniciativas, instalou painéis fotovoltaicos no Lar “A minha casa”, para aproveitamento da energia renovável, através de uma parceria com a Cooperativa Elétrica CEVE e no âmbito de uma Comunidade de Energia Renovável.

O presidente da Engenho, Manuel Augusto Araújo, Aliás, mencionou aos sócios que a prioridade continua a ser «honrar os compromissos e responsabilidades perante terceiros, a confiança e fidelização dos fornecedores com tempos médios de espera de 65 dias, o pagamento a tempo e horas dos vencimentos dos colaboradores e a sistemática amortização dos encargos junto das instituições de crédito».

A Engenho, que dá resposta a mais de 300 utentes (crianças e idosos), assegurou o normal funcionamento de todas as respostas sociais, com diversas atividades «que acrescentam valor à qualidade dos serviços, em termos de cuidados, conforto, segurança e bem-estar prestados a todos os utentes», refere o presidente da instituição. Manuel Augusto Araújo acrescenta que, «apesar das melhorias gradualmente sentidas no setor social, impõe-se que o Estado o reforce e reconheça a sua verdadeira importância como fator de desenvolvimento e coesão social das comunidades locais». Este responsável considera que «as comparticipações do Estado para as IPSS deveriam ser, no mínimo, de 50% dos custos reais das diferentes respostas sociais, como tem vindo a ser prometido, por forma a que as instituições mantenham a sua sustentabilidade económica e financeira», defende o responsável.