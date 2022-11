Famalicão: Associação oferece prendas aos filhos dos dadores de sangue

Um webinar, um workshop e duas conferências marcaram a segunda edição da Semana Empresarial da ACIF – Associação Comercial e Industrial de V. N. Famalicão, com iniciativas nos dias 21, 22 e 24 de novembro na Casa do Empresário e Formação da associação.

Os apoios à internacionalização via E-Commerce, a importância das redes sociais para os negócios, a formação e as novas formas de organização do trabalho foram alguns dos temas abordados ao longo da última semana.

Todas estas dinâmicas foram destinadas aos associados da ACIF, mas também para a comunidade, procurando enfatizar alguns temas de importância para o universo empresarial. O balanço da iniciativa, feito pelo presidente da ACIF, Fernando Xavier Ferreira, é positivo, relevando o crescimento qualitativo desta Semana Empresarial face à primeira edição. «À semelhança do que aconteceu na primeira edição, saio muito satisfeito pela qualidade de todos os oradores convidados e presentes nesta Semana Empresarial, bem como dos temas abordados, lamentando apenas que mais empresários e associados não tenham usufruído destas conferências realizadas», referiu o presidente, mostrando-se otimista para as próximas edições, acreditando que «é pela repetição e insistência do que é bem feito que se conseguem maximizar os resultados».

No dia 21 de novembro, decorreu o webinar “Regime Geral de Proteção de Denunciantes | Whistleblowing”, em parceria com a PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL, que serviu para abordar um tema cada vez mais a ter em conta para as empresas. No dia seguinte, em parceria com a associada Boomer, realizou-se o workshop “Como as redes sociais podem impulsionar o meu negócio?” que possibilitou a obtenção de conhecimentos básicos sobre marketing digital para uma gestão autónoma e eficaz dos canais digitais.

No último dia de iniciativas, 24 de novembro, a Casa do Empresário e Formação recebeu duas conferências. De manhã sobre apoios à internacionalização via e-commerce, com as presenças de Silvina Alves (Triformis – Consultoria em Negócios), Nuno Milagres (ACEPI – Associação da Economia Digital), Vítor Brandão (Drible – Marketing Digital & Branding) e dos advogados Maurício Neves, Joana Freitas Peixoto e Sara Veloso Esteves (PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados, Sociedade de Advogados).

Já da parte da tarde, o presidente do Município, Mário Passos, abriu a conferência “Formação, Recrutamento e Novas Formas de Organização do Trabalho” que foi moderada pelo vereador da economia e empreendedorismo, Augusto Lima. José de Matos (CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal), David Ferreira, (IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional), Joana Antunes (PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados, Sociedade de Advogados) e Cristina Sousa (Solfut, empreendedora e empresária) participaram nesta conferência.