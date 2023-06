Famalicão: Associação Organismo Vivo organiza Festival de Emersões

No próximo sábado, a Câmara Municipal da Trofa organiza a terceira edição do Fórum do Movimento Associativo Desportivo, no auditório Fórum Trofa XXI. Propostas de desenvolvimento futuro, programas e medidas de apoio e perspetivas sobre a atividade desportiva de clubes e associações são os objetivos desta iniciativa cuja sessão de abertura está marcada para as 9h30, com a participação do vereador do Desporto da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Araújo.

O primeiro tema em debate, por Pedro Sá, é “A Coordenação/Direção Técnica de um projeto desportivo”; o segundo momento será uma oportunidade para os clubes conhecerem os programas e medidas de apoio ao desporto do IPDJ – Instituto Português de Juventude e Desporto. O terceiro orador será José Pedro Sarmento, Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, com uma apresentação sobre “Gestão Desportiva – Visão e Reflexão”. No encerramento decorre uma tertúlia com os participantes sobre o projeto conjunto de desenvolvimento desportivo para o concelho da Trofa.

Para além dos objetivos traçados pela Câmara Municipal da Trofa, o Fórum será um momento de análise da conjuntura atual do fenómeno desportivo, troca de conhecimentos e experiências e construção de sinergias de participação para mais e melhor desporto na Trofa.