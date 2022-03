Famalicão: Associação Portuguesa de Busca e Salvamento recolhe donativos para animais da Ucrânia

Abastecer o depósito do automóvel fica bem mais barato se for feito na ilha da Madeira. A diferença de preços está relacionada com as regras de comercialização dos combustíveis, decretadas pelo Governo Regional da Madeira.

A diferença de preços acontece desde 2018, altura em que o Governo Regional da Madeira começou a aplicar um diferencial nos preços dos combustíveis, o que tem possibilitado que os madeirenses paguem valores mais baixos do que aqueles que são praticados, em média, no mercado liberalizado nacional.