Famalicão: Até ao final do ano, há quatro novidades no calendário de provas de atletismo

Até ao final do ano, o concelho de Famalicão é pista para várias provas de atletismo. Se algumas provas fazem já fazem parte do calendário desportivo, há novas realizações que comprovam o interesse e impacto que o atletismo tem na comunidade. O Bairro Run Fest, a 5 de novembro, o Da Castanha Trail, em Brufe, a 11 de novembro, e as S. Silvestres de Vermoim e de Ribeirão, a 16 e 30 de dezembro, respetivamente, são novidades.

No território onde há mais clubes filiados na Associação de Atletismo de Braga, depois da nona edição da Meia Maratona, no passado domingo, a 21 de outubro corre-se a 7.ª Corrida Ren Pedome/Oliveira Santa Maria e o mês fecha, a 28, com a 3.ª Milha da Cerveja, em Vermoim.

Novembro abre com a primeira edição do Bairro Run Fest, no dia 5, seguindo-se, a 8, 9 e 10, as provas de corta mato dos agrupamentos de escolas D. Maria II, Camilo Castelo Branco e D. Sancho. No dia 11, em Brufe, corre-se a primeira edição Da Castanha Trail.

Para dezembro, estão reservadas as s. silvestres de Seide (dia 8), Vermoim (16), Famalicão (23) e Ribeirão (30).

Todas as provas, sob a responsabilidade de cada entidade/clube organizador, fazem parte do programa municipal Corre Famalicão.