Famalicão: Atendimento nas urgências do hospital chega a ultrapassar cinco horas

Cerca de 600 atletas participam este sábado e domingo, na freguesia do Louro, nas ENIF – 24HorasBTT de Famalicão, prova organizada pela Associação Amigos do Pedal (AdP).

Com um percurso de cerca de 6km entre montes e caminhos rurais, a prova distingue-se pela beleza dos trilhos e pelo habitual convívio na ‘pequena aldeia’ criada para receber todos os participantes. «É uma prova que montamos com muito prazer porque as horas que antecedem a partida e as 24 horas de competição são uma verdadeira festa, de convívio entre os participantes, as famílias, amigos que encontramos ano após ano, e que aqui montam tenda e vivem connosco intensamente esta prova» diz Paulo Ruivo, presidente dos AdP.

A logística envolve mais de uma centena de pessoas na organização, desde agentes da autoridade, bombeiros, escuteiros, comissários de prova e muitos voluntários. «É com paixão que todos nos envolvemos nesta prova e, com os nossos parceiros, procuramos criar as melhores condições para que quem participa se divirta». Áreas de nutrição, mecânicos de bicicletas, zonas de lazer e convívio para receber as famílias, as crianças, música e animação permanente, fazem parte desta jornada. «Estas são as maiores 24Horas de BTT da Europa e cuidamos de todos os pormenores para que quem vem, viva esta festa», garante Paulo Machado Ruivo.

As 24HorasBTT de Famalicão começam às 11H00 de sábado e terminam, naturalmente 24horas depois, na manhã de domingo.

Ao longo dos últimos 2 meses a camisola a ser entregue aos vencedores, produzida pela DI GARDA, viajou pelos parceiros da prova, que tem ainda três equipas da REFOOD Famalicão a participar. O grupo estará na prova para receber marmitas e para alertar para o desperdício alimentar, numa ação que se repete e que é também imagem de marca do caráter social que a organização cuida que esteja sempre presente.