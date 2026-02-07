Famalicão ativa Plano Municipal de Emergência devido ao risco de cheias

O Município de Vila Nova de Famalicão ativou, na noite de sábado, 7 de fevereiro, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, devido ao elevado risco de cheias e inundações.

Esta medida tem caráter preventivo e pretende fortalecer a coordenação entre todas as entidades de proteção civil, assegurando uma intervenção rápida caso surjam ocorrências. Estão mobilizados o Serviço Municipal de Proteção Civil, os corpos de bombeiros, as forças de segurança, os serviços de saúde e outras entidades competentes.

Até ao momento, não se registam incidentes graves no concelho. O município continuará a acompanhar a evolução do tempo e poderá adotar novas medidas, se necessário. O Plano será desativado assim que o risco de cheias deixar de existir.

A população é chamada a manter-se informada pelos canais oficiais e a adotar comportamentos preventivos, sobretudo nas zonas mais vulneráveis.