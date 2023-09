Famalicão: Atividades da Semana Europeia da Mobilidade de domingo adiadas devido à previsão de mau tempo

A Semana Europeia da Mobilidade é assinalada em Vila Nova de Famalicão, durante uma semana. Começa na noite deste sábado com as 3 Horas Noturnas de BTT, e continua domingo com o Mercado da Mobilidade, que estará na Praça D. Maria II, entre as 10 e as 18 horas, com a presença de dezenas de instituições e entidades ligadas à mobilidade.

Celebrado sob o lema “Pelo Chão da Cidade”, há várias propostas lúdico-educativas, culturais e desportivas, como a Escola de Educação Rodoviária, o Circuito de Ciclismo, o Eco Roller Coast, entre outras. As atividades decorrerão na Praça D. Maria II e na Rua João Faria dos Guimarães, no centro de Famalicão.

Na terça-feira, 19 de setembro, tem lugar a assinatura do protocolo e hastear da bandeira da Rede das Cidades e Vilas que Caminham, nos Paços do Concelho. Na quarta-feira, decorre a competição nacional “Viagem pelo Clima”, desenvolvida no âmbito do Cooler World, movimento criado pela Get2C em parceria com sete municípios e instituições nacionais, com o objetivo de informar e inspirar a população rumo à Neutralidade Carbónica e a uma vida mais sustentável.

A Semana Europeia da Mobilidade foi criada em 2002 pela Comissária para o Ambiente e com o apoio político e financeiro da Comissão Europeia (CE), tratando-se de uma parceria entre a Coordenação Europeia, as Autoridades locais e a CE.