Famalicão: Atividades diversas na Semana da “Cidade Amiga das Pessoas Idosas”

Entre 30 de setembro e 3 de outubro, Famalicão festeja com os seus idosos. É “A Cidade Amiga das Pessoas Idosas”, com uma série de iniciativas que visam promover o envelhecimento ativo.

A iniciativa, da responsabilidade do município, arranca na próxima terça-feira, pelas 14h30, com a inauguração de uma instalação artística desenvolvida pelas Academias Seniores do concelho, na Rua Direita; segue-se a realização de uma Tarde Dançante.

Na quarta-feira, 1 de outubro, o Centro de Estudos Camilianos recebe, pelas 14h30, a apresentação do projeto “Cabeça, Coração e Estômago – Vivências Camilianas”, com oficinas dinamizadas pelo Museu da Indústria Têxtil, Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves e Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa. As Academias Seniores poderão criar um marcador de livros, explorando as técnicas tradicionais do trabalho com linhas e pequenos teares em cartão; modelar um pesa-papéis inspirado nos objetos de Camilo Castelo Branco e realizar atividades que valorizam a tradição artesanal e religiosa.

A 2 de outubro, realiza-se a cerimónia de entrega dos certificados do Centro Qualifica de Famalicão, no CITEVE, aos seniores que participaram em atividades de alfabetização e de percursos de aprendizagem adaptados às necessidades reais dos adultos, durante o ano de 2025, oferecendo-lhes novas oportunidades de qualificação, valorização pessoal e inclusão ativa na vida comunitária, como competências digitais e cidadania.

Ainda na quinta-feira, será inaugurada a exposição “Uma Cidade para Todas as Idades – EnvelheSer com Conhecimento”, que visa divulgar testemunhos inspiradores de participação em formação, estimular outras pessoas a envolverem-se em programas de aprendizagem e reforçar a importância das Academias Seniores na comunidade. Pelas 16h00, será ainda realizada uma ação de sensibilização “Estou aqui com a PSP”.

Esta iniciativa do município termina no dia 3 de outubro, no pequeno auditório da Casa das Artes, com a 2.ª edição das Jornadas da Cidade Amiga das Pessoas Idosas, sob o tema “Uma Cidade para todas as idades”. Marcará presença a Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes. Serão abordados temas como: “Envelhecer com Bem-Estar em Famalicão: Desafios e Oportunidades de uma Cidade para Todas as Idades” e “Uma cidade de todos e para todos: qual o papel do gerontólogo?”

Em 2024, Vila Nova de Famalicão integrou a Rede Global da Organização Mundial de Saúde (OMS) de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, num reconhecimento pelas políticas públicas municipais direcionadas aos seniores.