Famalicão: Atividades para todos nas comemorações da Semana Europeia do Desporto

Vila Nova de Famalicão vai receber esta quarta-feira, sábado e terça-feira da próxima semana, as equipas da Viagem Pelo Clima, uma competição nacional que visa informar e inspirar os portugueses rumo à neutralidade carbónica e a uma vida mais sustentável.

A iniciativa envolve doze participantes, entre os 18 e os 60 anos, organizados em três equipas: Água, Ar e Terra. A competição tem passagem por Famalicão, Faro, Gouveia, Odemira, Portimão e Viana do Castelo, e envolve desafios que tenham um impacto positivo na comunidade, sendo que a equipa vencedora terá a oportunidade de participar na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP28), no Dubai, entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro.

A primeira equipa chega esta quarta-feira, dia 20, a Vila Nova de Famalicão, e será recebida pelas 09h00, nos Paços do Concelho. Logo de seguida, desloca-se para o parque da Estação Rodoviária de Famalicão, ponto de partida para a realização de um desafio relacionado com a mobilidade no centro urbano, que começa pelas 10h00 e terá como ponto de chegada a Escola Secundária Camilo Castelo Branco.

A equipa vai realizar três percursos utilizando quatro modos de transporte distintos – carro elétrico, bicicleta, autocarro (Voltas) e a pé -, contabilizando o tempo e a respetiva pegada carbónica. O segundo trajeto será entre a Estação Ferroviária de Famalicão e o Hospital de Famalicão, e o último, entre o Parque de Estacionamento da Casa das Artes e a Câmara Municipal. O desafio termina com uma auscultação aos munícipes.

Na sexta-feira, dia 22 de setembro, será a vez da equipa Água percorrer o concelho famalicense, trazendo um desafio com o tema “Floresta e Uso do Solo – Controlo de Cheias e Renaturalização de um troço do Rio Pelhe”. Envolverá uma ação de sensibilização sobre a preservação dos solos com alunos da Escola Profissional CIOR, com apresentação dos projetos “Viagem pelo Clima” e “Hospital de Monstros”, e com a intervenção do especialista, Pedro Teiga, seguindo-se uma atividade de renaturalização ripícola de um troço do Rio Pelhe para melhor controlo de cheias, junto às Hortas Urbanas de Famalicão (HUFA).

A passagem da Viagem Pelo Clima por Famalicão termina a 26 de setembro, com a equipa Ar a explorar o potencial dos edifícios habitacionais multifamiliares relativamente aos equipamentos de carregamento para carros elétricos.

Refira-se que a Viagem pelo Clima é uma competição nacional desenvolvida no âmbito do Cooler World – Movimento Rumo à Neutralidade Carbónica criado pela Get2C, uma consultora especializada em alterações climáticas, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais e com apoio do Fundo Ambiental, que tem como parceiros outros seis municípios portugueses, incluindo Famalicão, bem como instituições nacionais.

O arranque oficial desta competição pela sustentabilidade ambiental foi dado na passada segunda-feira, em Cascais, numa cerimónia que contou com a presença do vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Hélder Pereira.

«As alterações climáticas são uma realidade preocupante e que condiciona o nosso futuro coletivo. Em Famalicão temos investido em políticas municipais rumo à Neutralidade Carbónica e a Viagem Pelo Clima vai ao encontro desse objetivo», realça o vereador.