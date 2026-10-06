Sara Duarte, atleta da Associação Moinho de Vermoim (AMVE), estreou-se ao serviço do clube com a vitória na Meia Maratona Cidade Berço, em Guimarães, disputada na manhã desta segunda-feira.

A atleta, de 27 anos, completou o percurso em 1h18m18s. A atleta da Associação Moinho de Vermoim terminou à frente de Andreia Santos, do Centro de Atletismo de Santo Tirso, e de Estela Melo, da União Desportiva de Várzea.

A Associação Moinho de Vermoim reforçou-se para a presente época com duas atletas internacionais Sara Duarte e a famalicense Beatriz Fernandes; a estas vão juntar-se a também famalicense Andreia Cunha e a espanhola Marina Porteiro.