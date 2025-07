Famalicão: Atleta de desporto adaptado procura assistente

Associada à Festa em Honra de S. Tiago, Antas organiza também a Mostra Comunitária. Decorre do dia 26 a 27 de julho, no adro da igreja, a partir das 9 horas. Abre no sábado, com a atuação da Fanfarra CNE 285 de Antas; 10 horas, tertúlia coordenada pelo diácono José Maria Costa, com o enfermeiro Rui Carneiro para falar das temáticas “Ambiente e Valores + Família”; 11 horas, demonstração de Artes Marciais Alex Ryu Jitsu; 12 horas, almoço nas tasquinhas da Associação Provocar Sorrisos; 14 horas, torneio de sueca (na ARCA); 14h30, torneio de matraquilhos; 15 horas, demonstração de primeiros socorros pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão; 16 horas, dinâmicas escutistas (CNE 285 Antas); 17h00, porco no espeto (CNE); 17h30, demonstração de artes marciais Alex Ryu Jitsu; 18 horas, bailado pela Artis-Academia de Bailado de VNF; 19 horas, missa vespertina; 20 horas, jantar; 21 horas, trio de palhaços do Circo Cardinal; 22 horas, concerto pela Ofir Band; 24 horas, sessão de fogo de jardim.

Domingo, 9 horas, pequeno-almoço na tenda da FNA; 10 horas, procissão de S. Tiago, da igreja antiga/cruzeiro/igreja nova; 10h30, celebração da eucaristia em honra de S. Tiago; 12h30, almoço na tasquinha da Associação Provocar Sorrisos; 15h30, petiscos na tasquinha da mesma associação; 16 horas, cortejo e leilão de oferendas (com lenha) a favor da Confraria Nossa Senhora da Conceição e Almas; 17 horas, atuação do cantor Markes Brasil.

Durante o evento haverá um escorrega insuflável com água para as crianças – “Water Slide Kids”.