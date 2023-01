Famalicão: Atleta do Liberdade bate recorde pessoal e cumpre mínimos para o campeonato nacional

A vitória, 31-24, sobre os bracarenses do Manabola/Lusitanos, valeu aos seniores da AC Vermoim o título regional de andebol. A equipa de Eduardo Cunha, quando ainda falta cumprir uma jornada, é a melhor defesa e apresenta dois jogadores, Paulo Silva e João Pacheco, na lista dos melhores marcadores.

Ainda no sábado e também no Pavilhão Terras de Vermoim, as seniores perderam com a A2Didáxis, por 22-25, e falharam o acesso à segunda fase do campeonato nacional da 2.ª divisão. As orientadas por Eduardo Fernandes finalizam esta competição com o melhor ataque (239 golos), com a capitã de equipa, Mélanie Oliveira, a liderar isolada a lista de melhores marcadoras, com 89 golos, o que faz desta atleta a melhor artilheira nacional nesta fase da competição.

Já a equipa da Didáxis fecha a zona I do nacional da 2.ª divisão em segundo lugar, com 20 pontos, e um do Xico Andebol. Estas duas equipas seguem para a próxima fase.