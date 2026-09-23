Na tarde do passado domingo, o jogo de apresentação da equipa sénior do FC Roriz, que teve como convidado o GD Louro, terminou com cenas de violência e um jogador da casa com ferimentos graves (chegou a estar inconsciente), após ter sido pontapeado na cabeça por um atleta do clube famalicense. Tudo terá acontecido já bem perto do final do encontro, que a equipa da casa vencia por 6-0.

O clube famalicense, em comunicado emitido na noite desta terça-feira, confirma e lamenta o sucedido. Condena a atitude do seu atleta que viria a ser detido pela GNR, que foi chamada ao local e tomou ali o primeiro depoimento . No entanto, «e por questões da sua própria segurança» o atleta foi encaminhado ao posto, no veículo da GNR, para continuar o depoimento. No seguimento da queixa, o jogador apresentou-se no Tribunal de Guimarães, na passada segunda-feira, para ser ouvido em primeira instância aguardando o seguimento do respetivo processo criminal.

O clube informa, ainda, que por iniciativa própria o atleta decidiu interromper a sua atividade desportiva «consciente do seu ato independentemente da decisão do GD Louro».

A coletividade relata, ainda, no comunicado – e nunca desvalorizando a gravidade do sucedido – que «antes desta infeliz situação ocorrer jogadores do GDLOURO foram vítimas de xenofobia e racismo contínuo durante o jogo; o Roriz, a 3 minutos do fim ganhava por 6-0, foi solicitado ao árbitro que acabasse o jogo o que não foi atendido». Foi após esta recusa, escreve a direção do Louro, no seguimento de um livre na área «um atleta do Roriz socou pelas costas um atleta do GDLOURO que reagiu à agressão; alguns elementos do Roriz assim como elementos do GDLOURO, tentaram sanar a situação no entanto, o “gatilho” estava ativado. No meio de empurrões e tentativas de agressão de parte a parte, um atleta do Roriz caiu no terreno de jogo sendo pontapeado na face por um atleta do GDLOURO».

Tratou-se «de um ato infeliz, inconsciente e despropositado que infelizmente provocou ferimentos graves no atleta do Roriz. Este atleta foi socorrido de imediato por outro atleta do GDLOURO que se encontrava perto tendo consciência da gravidade e do estado do atleta agredido».

No final, o restante plantel e staff do emblema famalicense regressou de autocarro que «teve de ser escoltado desde Barcelos a Famalicão pela GNR de Barcelos e posteriormente pela GNR de Famalicão de forma a chegar em segurança visto que haviam ameaças por parte de adeptos do Roriz à comitiva do GDLOURO».