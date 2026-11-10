No último fim de semana, a equipa 365 Running Project marcou presença na Maratona do Porto, uma das mais emblemáticas do atletismo nacional que todos os anos reúne milhares de participantes.

Seis atletas da equipa famalicense desafiaram-se na distância de 42 quilómetros, com destaque para Fátima Oliveira que terminou na décima posição da classificação geral feminina, foi a terceira melhor portuguesa em prova e a mais rápida em F50.

Luís Gonzaga, Diogo Miranda, Pedro Oliveira, Ricardo Mendonça e Rui Ferreira também se superaram em mais uma prova de grande exigência.