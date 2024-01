Famalicão: Atletas da Active Running em destaque na S. Silvestre da Trofa

Na noite da próxima sexta-feira, a partir das 21h30, a Câmara Municipal dá início a ‘Famalicão Região Empreendedora Europeia 2024’, com uma iniciativa que visa celebrar «a força, vitalidade e pujança do território e de todos quantos diariamente contribuem para o engrandecimento do concelho». A festa de lançamento de “Famalicão EER’24” vai decorrer no Classe Bar, e o convite «é dirigido aos principais protagonistas desta distinção: os famalicenses», refere o Município em nota à imprensa.

A iniciativa pretende ser um momento de aproximação e fortalecimento dos vários agentes impulsionadores do território, tais como empresas, startups, escolas, universidades, centros tecnológicos e de investigação e associações empresariais. Para além da apresentação das principais iniciativas da EER’24, o momento conta com a intervenção de Carlos Coelho, fundador e presidente da consultora Ivity Brand Corp e um dos maiores especialistas nacionais na construção e gestão de marcas.

A festa, que decorrerá num registo informal, contempla um cocktail idealizado para celebrar o lançamento de ‘Famalicão Região Empreendedora Europeia 2024’ que tem como base um gin produzido no concelho – o Dry Gin Vermuiz.

Vila Nova de Famalicão recebeu a distinção de Região Europeia Empreendedora 2024, pelo Comité das Regiões Europeu no decurso da 156.ª sessão plenária deste órgão consultivo composto por representantes eleitos de autoridades regionais e locais dos 27 países da EU. O concelho famalicense é o primeiro território da região Norte a integrar o grupo de cidades e regiões europeias a quem é atribuído este galardão e é a única cidade/região nacional a exibir esta distinção ao longo deste ano.

As dinâmicas do Famalicão Made IN e do Famalicão Created In, o processo de internacionalização, as ações desenvolvidas na área da governança e das parcerias institucionais, nomeadamente na elaboração e desenvolvimento do Plano Estratégico Famalicão.30, a capacidade exportadora e produtora e o crescimento dos centros tecnológicos e universidades presentes no território foram, entre outros, os argumentos que valeram a Vila Nova de Famalicão esta distinção.