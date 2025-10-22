Famalicão: Atletas da Apolo brilham nas provas nacionais e ibéricas

A Apolo Famalicão conquistou excelentes resultados individuais e coletivos na 5ª Prova do Circuito Nacional Solos e Grupos, na 4ª Jornada da Taça de Portugal e no Circuito Ibérico. Provas que tiveram lugar no Pavilhão Municipal de Gaia, nos dias 18 e 19 de outubro.

O grupo Fama Juniores venceu a Prova Nacional e alcançou o 2° lugar no Circuito Ibérico. Na Prova de Solos: Benedita foi 7.ª; Margarida 6ª, no Circuito Nacional e 13ª no Circuito Ibérico; Carolina 7ª; Inês 7ª; Joana 8ª; Mathilde 17.º; Irene 10ª no Circuito Nacional e 10ª no Circuito Ibérico.

No domingo realizou-se a 4ª jornada da Taça de Portugal de Pares, onde o par Duarte & Rita brilhou ao conquistar o 2º lugar.

Segundo a Apolo Famalicão, «estes resultados refletem o trabalho, a dedicação e o talento de todos os atletas, treinadores e equipa técnica, consolidando a Apolo Famalicão como uma das escolas com a formação mais consistente da dança desportiva».