Concelho

Famalicão: Atletas da Apolo brilham nas provas nacionais e ibéricas

A Apolo Famalicão conquistou excelentes resultados individuais e coletivos na 5ª Prova do Circuito Nacional Solos e Grupos, na 4ª Jornada da Taça de Portugal e no Circuito Ibérico. Provas que tiveram lugar no Pavilhão Municipal de Gaia, nos dias 18 e 19 de outubro.

O grupo Fama Juniores venceu a Prova Nacional e alcançou o 2° lugar no Circuito Ibérico. Na Prova de Solos: Benedita foi 7.ª; Margarida 6ª, no Circuito Nacional e 13ª no Circuito Ibérico; Carolina 7ª; Inês 7ª; Joana 8ª; Mathilde 17.º; Irene 10ª no Circuito Nacional e 10ª no Circuito Ibérico.

No domingo realizou-se a 4ª jornada da Taça de Portugal de Pares, onde o par Duarte & Rita brilhou ao conquistar o 2º lugar.

Segundo a Apolo Famalicão, «estes resultados refletem o trabalho, a dedicação e o talento de todos os atletas, treinadores e equipa técnica, consolidando a Apolo Famalicão como uma das escolas com a formação mais consistente da dança desportiva».

 

Famalicão: Despiste na A7 faz um ferido

A manhã desta quarta-feira fica marcada por mais um incidente na A7, desta vez um despiste de um veículo ligeiro, que deixou uma pessoa ferida.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o sinistro terá acontecido no percurso entre Seide e Famalicão.

O alerta foi dado por volta das 12h00 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

Famalicense de Joane vence Campeonato Português de Pizza

Graciano Oliveira, natural de Joane, esteve em destaque na 10.ª edição do Campeonato Português de Pizza, em Vila Nova de Gaia, sendo um dos vencedores da competição numa das categorias (pizza tradicional), onde concorreu contra perto de 60 participantes..

O pizzaiolo de 41 anos é dono de dois restaurantes, em Guimarães e Famalicão, formou-se na área há oito e já havia arrecadado o “Trofeo del Pizzaiolo – Alto Minho”, no ano de 2022.

Em breve, o famalicense prepara-se para participar numa competição, a nível mundial, a decorrer em Nápoles, Itália.

Famalicão: Feiras de sopas em Cabeçudos

No próximo dia 8 de novembro, a partir das 19 horas, o salão paroquial de Cabeçudos recebe a Feira das Sopas.

Trata-se de uma iniciativa do agrupamento de escuteiros, cuja entrada tem um custo de 5 euros com direito a cinco sopas diferentes.

Também haverá bifanas, panados e rojões e serviço de take-away.

Chuva e vento forte colocam Famalicão em alerta amarelo

Entre as 21h00 desta quarta-feira e as 06h00 de quinta-feira, o distrito de Braga está em alerta amarelo devido à previsão de chuva persistente, passando a aguaceiro por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada. Nas terras altas as rajadas de vento podem chegar os 95 quilómetros por hora.

Com isto, o alerta está lançado à população para que se proteja das condições adversas, com base na previsão do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Famalicão: Colisão em Seide S. Miguel faz um ferido

A manhã desta quarta-feira fica marcada por uma colisão entre dois veículos ligeiros, na Avenida da Liberdade, em Seide S. Miguel, que fez um ferido.

O alerta foi dado por volta das 07h25 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Mário Ferreira anuncia T1 mobilados por 650€/mês no antigo Lago Discount

O empresário Mário Ferreira revelou mais detalhes dos 80 apartamentos T1 mobilados que estão a ser construídos no Famalicão Central Park (antigo Lago Discount), em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão.

Recentemente, o seu grupo Pluris Investments adquiriu o Lago Discount ao NovoBanco, dando início um plano de requalificação e reposicionamento do espaço sob a nova designação de Famalicão Central Park.

Os apartamentos são mobilados, com ar condicionado, internet incluída e acesso a 80 canais de televisão. O valor indicativo mensal é de 650 €. Os interessados devem manifestar a sua intenção por e-mail.