Famalicão: Atletas da EARO são Vice-Campeões Regionais de Corta-Mato

O Campeonato do Mundo de Dez Danças, que decorre no sábado, dia 11 de novembro, no pavilhão municipal, contará com 31 pares de dançarinos de outros tantos países. Na competição nacional participam 100 pares de todo o país e ilhas, representando 31 escolas. São 12 os juízes de prova.

Esta é já a 9.ª edição, numa organização da Gindança, com apoio de diversos parceiros, que tem a vertente do Campeonato do Mundo de 10 Danças e a 6.ª Prova do Circuito nacional.

A organização garante que está tudo preparado para mais uma grande competição. Quem pretender assistir ainda pode reservar bilhetes para o espetáculo, através do site www.famalicaodanca.com.

Países presentes: Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Hungria, Islândia, Israel, Itália, Japão, Cazaquistão, Letónia, Lituánia, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia.

Foto arquivo