Concelho

Famalicão: Atletas da Gindança sagram-se campeões nacionais

A Gindança esteve em competição no passado fim de semana, em Setúbal. Em Pares 10 Danças, Martim Bevz & Sofiia Karpova são campeões nacionais de Juniores 2 Iniciados, e Leonardo Pereira e Lara Costa conquistaram a 3.ª posição do pódio. No escalão mais jovem, Juvenis 1, os campeões nacionais foram Hryhorii Dehtiarov & Madina Blidari.

No Campeonato Nacional de Solos, Beatriz Ferreira sagrou-se campeã nacional Juniores 1 Iniciados Latinas; em Juniores 1 Intermédios, Alice Festas, tornou-se vice-campeã nacional em Latinas.

No escalão de Juniores I iniciados Latinas, Clara Peixoto chegou até à meia final; em Juniores 2 Iniciados, Francisca Pinho conquistou o 4.º lugar em Latinas e Standard; em Juvenis 2 Iniciados Latinas, Lara Costa foi até à final levando o 6.º lugar; Maria Cabral em Juventude Open Latinas chegou até à meia final conquistando a 9.º posição.

Deixe um comentário

Famalicão: Abílio Dias reconduzido na presidência do Orfeão Famalicense

Os associados do Orfeão Famalicense, reunidos em Assembleia Geral ordinária, no dia 9 de março, reconduziram Abílio Nogueira Dias na presidência da direção. O mesmo aconteceu com o secretário, Carlos Pinho; o tesoureiro, Adão Oliveira, e os vogais Fernando Moreira e Joaquim Carvalho. A equipa ficou completa com a vice-presidência entregue a Avelino Varanda Gonçalves e com o vogal, César Ferreira.

A nova direção vai gerir o Orfeão Famalicense no triénio 2026/28. Na mesa da Assembleia Geral continuam Pedro Álvares Ribeiro, como presidente, e Alberto Ezequiel Silva como secretário. A vice-presidência é ocupada, agora, por Bernardino Martins.

No Conselho Fiscal continuam Laurentino Martins, José Vieira e Hermes Vidal, presidente e vogais respetivamente.

A direção artística continua a pertencer ao professor Fernando Dantas Moreira, que tem como adjunto Filipe Gomes.

Além da eleição (com uma única lista), na agenda de trabalhos contava ainda a apresentação e votação do relatório de atividades e contas referente ao ano de 2025. Documentos aprovados por unanimidade.

No ano em que comemora 110 anos de fundação, o Orfeão Famalicense reafirma o seu compromisso em honrar a cidade e o concelho de Vila Nova de Famalicão através da música coral, organizando algumas iniciativas para celebrar a efeméride e participando noutras, como acontecerá já no próximo domingo, às 17h00 na basílica do Bom Jesus do Monte, em Tenões, na cidade de Braga.

Segue-se, no dia 28, o concerto com a Banda de Famalicão, na Igreja Matriz (nova) de Vila Nova de Famalicão, onde conta com a participação no mínimo 110 homens.

Famalicão: Maria Rodrigues foi terceira no campeonato nacional de estrada

A atleta do Liberdade FC conquistou, este domingo, em Vila Real de Santo António, o terceiro lugar, no escalão sub-20, no Campeonato Nacional de 5km em Estrada. Maria Rodrigues cumpriu a distância com a sua melhor marca pessoal. A associação de Calendário fez-se representar por oito atletas que, com as suas prestações, estiveram em evidência nos 3° campeonatos nacionais desta distância.

No escalão sub-23, Inês Sousa foi nona e em seniores Daniela Silva foi décima sétima. No escalão de master 35: Margarida Dionísio 6° lugar; Tânia Silva 7° lugar. Coletivamente, a equipa feminina foi a sexta melhor equipa nacional. Em masculinos, escalão de Sub-20: Rodrigo Rouxinol 26° lugar, com a melhor marca da época; veteranos 35: Ramiro Costa 15° lugar, com novo recorde pessoal; veteranos 40: Ricardo Oliveira 19° lugar, com novo recorde pessoal.

Última esperança: Famalicense luta contra cancro e precisa de 12 mil euros para tratamento

André Rebelo, de 48 anos, natural de Vila Nova de Famalicão, está a travar uma dura batalha contra um cancro cerebral e precisa da ajuda da comunidade para conseguir continuar a lutar.

A sua última esperança passa por um tratamento de ozonoterapia peritoneal, que será realizado na clínica Dr. Pérez Olmedo, em Bilbau, Espanha. O tratamento tem um custo total de 12 mil euros, um valor difícil de suportar pela família.

Perante esta situação, familiares e amigos estão a mobilizar-se para angariar apoio e apelam à solidariedade de todos os que possam contribuir.

Quem quiser ajudar pode fazê-lo através de donativo para o seguinte IBAN:
PT50 0193 0000 1051 0848 6161 5

Famalicão: Ana Azevedo conquista mais um título

A experiente jogadora de futsal, ao serviço do Nun´Álvares, conquistou, na tarde deste domingo, mais um título nacional. A equipa de Fafe venceu, 5-4, nas grandes penalidades, o Benfica e leva para casa a Taça da Liga, competição que decorreu em Gondomar. As equipas foram para a grande decisão após uma igualdade (1-1) no prolongamento.

A jogadora famalicense, de 39 anos, é a capitã da equipa e marcou a grande penalidade que valeu o troféu para formação do Nun´Alvares, conjunto treinador por Paulo Tavares, também ele bem conhecido dos famalicenses dado que treinou, no passado, a equipa de futsal do FAC, projeto já extinto.

Recorde-se que já em setembro do ano passado, Ana Azevedo marcou o golo decisivo (3-2) que valeu a conquista, pelo Nun´Alvares, da Supertaça. Na altura, tal como hoje, o vencido foi o Benfica.

Famalicão: Arcebispo de Braga preside à procissão dos Santos Passos em Landim

Na tarde deste domingo realizou-se, na paróquia de Landim, a procissão dos Santos Passos. Presidida por D. José Cordeiro, Arcebispo de Braga, levou à rua cerca de 150 figurantes em representação da Paixão e Morte de Cristo. O Sermão do Encontro ocorreu em frente à Capela dos Santos Passos, presenciado por centenas de pessoas.

Além das autoridades religiosas, acompanharam a procissão o presidente da Junta de Freguesia, Joel Oliveira e, em representação do Município, a vereadora Vânia Marçal. A Banda de Música das Caldas das Taipas fechava a procissão que percorreu o itinerário habitual, terminando com o Sermão do Calvário, em frente à igreja.

Famílias participam na Caminhada do Pai em Bairro

A freguesia de Bairro acolheu hoje a Caminhada do Pai by CB RUN, um evento que combinou atividade física, convívio familiar e sensibilização ambiental.

Nesta edição, o destaque foi para a compostagem, sublinhando a importância de reutilizar os resíduos orgânicos e de incentivar hábitos mais sustentáveis entre crianças e jovens.

O CROA – Centro de Recolha Animal de Vila Nova de Famalicão marcou presença, promovendo cuidados e proteção aos animais, numa manhã que contou com muitos amigos de quatro patas.

O vereador do desporto, Pedro Oliveira, esteve também presente e salientou a crescente vitalidade do desporto na comunidade de Famalicão, elogiando a adesão das famílias à iniciativa.