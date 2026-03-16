Famalicão: Atletas da Gindança sagram-se campeões nacionais

A Gindança esteve em competição no passado fim de semana, em Setúbal. Em Pares 10 Danças, Martim Bevz & Sofiia Karpova são campeões nacionais de Juniores 2 Iniciados, e Leonardo Pereira e Lara Costa conquistaram a 3.ª posição do pódio. No escalão mais jovem, Juvenis 1, os campeões nacionais foram Hryhorii Dehtiarov & Madina Blidari.
No Campeonato Nacional de Solos, Beatriz Ferreira sagrou-se campeã nacional Juniores 1 Iniciados Latinas; em Juniores 1 Intermédios, Alice Festas, tornou-se vice-campeã nacional em Latinas.
No escalão de Juniores I iniciados Latinas, Clara Peixoto chegou até à meia final; em Juniores 2 Iniciados, Francisca Pinho conquistou o 4.º lugar em Latinas e Standard; em Juvenis 2 Iniciados Latinas, Lara Costa foi até à final levando o 6.º lugar; Maria Cabral em Juventude Open Latinas chegou até à meia final conquistando a 9.º posição.