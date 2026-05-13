Famalicão: Atletas da Jing-She conquistam cinco medalhas para Portugal

Na passada semana, em Lyon, França, três atletas de Jing-She Escola de Wushu Kungfu de Famalicão, ao serviço da Seleção Nacional da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas UPD, conquistaram uma medalha de ouro e duas de prata e outras tantas de bronze.

O ouro foi para Tomás Nunes, atleta de 16 anos, que venceu em Nangun (Bastão do Sul da China) 15-17 anos, com a nota de 8.833, obtendo assim o seu primeiro título de Campeão da Europa. Tomás conseguiu, ainda, um segundo pódio, o segundo lugar, na competição de Nanquan (Punhos do Sul da China) 15-17 anos. Na terceira e última prova, em Nandao, voltou a sagrar-se vice-campeão europeu. O atleta totaliza, assim, três pódios neste Europeu, uma medalha de ouro e duas de prata, que soma ao seu palmarés internacional onde constava já um terceiro lugar no Europeu de Kungfu Tradicional, em 2019, na Rússia.

Tiago Mesquita, de 14 anos, foi quarto em Changquan Juniores e na segunda prova conquistou a medalha de bronze, na prova de Daoshu (Sabre do Norte da China); Tiago volta a repetir o terceiro lugar, em Gunshu. Na estreia em campeonatos da Europa e a na segunda internacionalização ao serviço da Seleção Nacional de Wushu, Tiago consegue duas medalhas de bronze.

Lara Marques, que também competiu em três provas, foi sexta em Gunshu (Bastão do Norte da China), oitava em Changquan (Punhos do Norte da China) Youth femininos 15-17 anos e novamente sexta na prova de Jianshu (Espada). A atleta conclui, assim, a sua segunda participação em campeonatos da Europa e a sua quarta internacionalização ao serviço da Seleção Nacional de Wushu.

«Os nossos atletas estão de parabéns por todo esforço, dedicação e espírito obstinado com que enfrentaram os desafios da preparação e da competição», elogiam os treinadores Alexandre Oliveira e Ana Rita Rego.