Famalicão: Atletas da Running Project destacam-se na S. Silvestre de Castelões

Gavião organiza um Mercado de Natal a 7 e 8 de novembro, no adro da igreja. No sábado funciona das 14 às 21h30; no domingo, abre das 9 às 12 horas.

No dia 21, às 16 horas, o salão paroquial recebe uma festa de Natal com crianças da catequese e escuteiros. No mesmo dia, mas às 19 horas, a igreja recebe a Luz da Paz de Belém na eucaristia com crianças da catequese e escuteiros.

Domingo, dia 22, às 10 horas, eucaristia e distribuição da luz da paz de Belém.